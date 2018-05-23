洛馬：印度若製F-16 將成戰機出口樞紐

2018-05-23 23:21 中央社 新德里23日專電



為爭取印度空軍戰機訂單，美國洛克希德馬丁公司高層今天指出，為印度量身訂製的F-16戰機若能在本地製造，印度將成為戰機出口的樞紐，並附帶1650億美元的維修市場。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）戰略與商業發展副總裁拉爾（Vivek Lall）在「印度新聞信託社」（PTI）表示，洛馬向印度提出F-16的Block 70，將是史上技術最先進、功能最強大的F-16，且採用匿蹤戰機F-35的部分技術。

拉爾說，在印度建立F-16生產線5年之後，即可出口，屆時超過200架F-16戰機可能將由印度輸出，這將由印度來決定。

他強調，全球大約25國的空軍，包括美國，擁有共3000架服役中的F-16戰機，新的F-16需求仍然強勁。維修人員及燃料、消耗品和預備品等需求，在未來30年預估可達1650億美元。

拉爾指出，隨著機身結構和航電設備改進，F-16的效能和戰鬥力將不斷增加，數百架F-16在2050年後仍將持續運作。

印度空軍今年4月啟動採購114架戰機的程序，希望和外國廠商合作，在印度生產。

由於招標不再限於單引擎戰機，原本僅兩家具資格的洛馬和瑞典紳寶（SAAB AB）面臨更多競爭，波音（Boeing）與法國、俄羅斯業者都有競標機會。