全球股市下挫 歐元重貶0.8％ 、日圓升

2018-05-23 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



全球股市23（今）日全數下跌，市場利空因素眾多，義大利政治動盪升高、歐元區景氣浮現成長趨緩的跡象，且美國總統川普對美中貿易協議和「川金會」拋出疑慮。

歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）降至54.1的18個月低點，經濟成長趨緩幅度遠大於市場預期，加上近期通膨疲軟，投資人益發擔憂歐元區先前的榮景將一去不復返。

義大利政局動盪升高持續衝擊金融市場，債市、股價雙雙重挫，恐慌氣氛瀰漫。義大利MIB股價指數盤中一度大跌2%，銀行類股領跌，BPM、裕信及UBI等銀行股價都下跌逾3%。

歐股Stoxx 600指數也跌近1%，法國、德國、西班牙大盤跌幅都逾1%。

投資人對歐債危機的疑慮再起，拖累歐元貶破1.17美元關卡。

日圓、瑞郎在避險氛圍中升值，日圓兌美元勁升0.8%至110.05日圓。土耳其里拉持續重貶，且貶幅一度超過5%。美元指數上漲0.4%。

美國股市也在美中貿易疑慮中開盤走低，但跌幅相對溫和，三大指數連跌兩日，不過目前盤中跌幅較開盤時收斂，約在0.1-0.3%，道瓊工業指數約跌70點。道瓊前一日已因美國總統川普「不滿意美中貿易協議」的談話而翻黑下挫近200點。