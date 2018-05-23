影／祖克柏「道歉之旅」前進歐洲 迴避問題挨轟

2018-05-23 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



臉書執行長祖克柏22日赴歐洲議會，就劍橋分析公司(Cambridge Analytica)與假新聞叢生等議題接受提問。儘管祖克柏為此重申歉意，但他否認臉書掌握過大的市場支配力(market power)，部分議員則批評他回答避重就輕、內容空泛。

這場質詢會議原本不打算公開，直到引發外界批評後，才改採網路直播。相對於美國國會採一對一式問答，歐洲議會由各黨團領導人一口氣提出好幾個問題，再讓祖克柏一併答覆。對於劍橋分析公司醜聞，祖克伯指出，臉書不會再犯同樣的錯誤，已更嚴格限制外部App能夠存取的數據，並預期還會找出其他不當運用個資的App，目前已中止超過200個App，內部針對數千名第三方開發者的調查可能耗時數月的時間。

不過，祖克柏並未充分回應臉書是否構成壟斷、內部自律是否足以控制公司、準備如何使用WhatsApp蒐集的數據及非臉書使用者個資的「影子帳戶」(Shadow Profiles)疑慮等問題。被問到臉書近日將15億筆國際用戶個資從愛爾蘭的歐洲總部搬回美國總部，是否企圖避免25日上路的歐盟「通用資料保護法規」（GDPR）可能引發大量法律糾紛，祖克柏只表示臉書將完全守法，許多歐洲用戶已讀過也同意臉書根據GDPR提出的新隱私政策，並同意就他未當場回答的問題提交書面答覆。