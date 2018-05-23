川金會恐延期、川普對中美談判不滿意 美股收低

2018-05-23 06:34 中央社 紐約22日綜合外電報導



由於美國總統川普今天表示，他與金正恩的高峰會有可能不會按照計畫在下月舉行，以及他對美國與中國最近的貿易談判不滿意，美股今天收低。

路透社報導，道瓊工業指數下挫178.88點或0.72%，以24834.41點作收。

標準普爾指數下挫8.57點或0.31%，收在2724.44點。

科技股那斯達克指數下挫15.58點或0.21%，收7378.46點。