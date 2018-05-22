油價過80沒什麼了不起 遠期油價漲幅更大

2018-05-22 23:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



目前國際油市都聚焦於布侖特油價站上每桶80美元，卻忽略了一項更重要的訊息，就是遠期油價已經開始上漲，這顯示投資人已經不再賭油價會「長期處於低檔」。

布侖特原油5年期遠期價格過去一年半來一直在每桶55-60美元區間內盤旋，但過去一個月來卻大幅上漲到63.50美元，漲幅比現貨油價更大。

現貨油價經常會受地緣衝突影響，波動幅度較大；但5年遠期油價則由長期供需主導，波動一向較小。過去三年來由於市場預期美國頁岩油增產，且電動車將逐漸普及，使遠期油價一直受到控制。但現在投資已對這些假設心生懷疑，遠期油價因而上漲。

過去一個月來布侖特5年遠期油價上漲11%，即期期貨油價僅上漲6.8%。2022年12月的遠期油價本月初來已上漲10%，為每桶64美元；2023年12月油價已超過63美元。專家預期遠期油價還將進一步上漲，使油市多頭更有信心且樂觀，並對整體油價帶來正面效應。投資人不僅買進遠期原油期貨，而且也做多選擇權。

遠期油價上漲有多項原因。石油消費量擴張的速度比預期更快；以往三年才達到的需求成長規模，現在兩年便達到。其次，過去三年來石油相關投資大幅下降，尤其是開發時間較長的深海油田，因此儘管美國頁岩石油增產，但市場仍對未來供給成長的速度產生質疑。再者，2020年船隻用油的國際標準將改變，柴油級油品的需求量將大幅增加，也使一些投資人更加相信未來油市將比預期更加緊俏。