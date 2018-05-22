貿易戰憂慮減 美股開高

2018-05-22 23:18 中央社 紐約22日綜合外電報導



華爾街股市今天早盤開高，三大指數都小漲，由於美中貿易爭端傳出有轉圜消息，投資人進場買股票。

開盤後約10分鐘，道瓊工業指數小漲不到0.1%，來到25028.07點。

標準普爾500指數上漲0.3%，來到2740.13點；那斯達克指數上漲0.5%，來到7428.73點。