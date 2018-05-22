挑戰市場 Uber將在日本試推計程車app

2018-05-22 23:18 中央社 東京22日綜合外電報導



美國叫車服務公司優步（Uber）今天宣布，今年夏天將首度在日本推出計程車叫車試驗計畫，以試圖打入全球第3大經濟體的高難度市場。

法新社報導，Uber已發現他們難以打入日本市場，因為當地乘客不願冒險，寧願堅持搭乘高品質的傳統計程車。

在日本大城市，攔到計程車所需時間很少超過數秒。而像Uber這樣透過智慧手機app招呼無照計程車的服務，使用率相對低落。

但Uber今天發布聲明表示，今夏將在日本西部淡路島推出試驗計畫，為計程車司機與觀光客及當地居民提供媒介。

Uber說，他們的目標擺在於這座人口僅略多於15萬的小島，提供當地居民和觀光客「可靠又安全的交通工具」。

Uber業務長安懷瑟（Brooks Entwistle）還表示，這將是「日本境內首創的這類服務」。

Uber目前已在日本京都府京丹後市及北海道中頓別町，推出利用私家車的叫車試驗計畫，在淡路島推出的計程車業者參與的叫車服務試驗，在日本境內是首創。

除Uber以外，許多公司都想打入日本計程車市場。中國叫車業巨擘滴滴出行和日本電信業者軟體銀行（SoftBank）2月初便宣布達成交易，將在日本開發計程車app。

軟銀大力投資計程車市場，最近已取得15%的Uber股份。