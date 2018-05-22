CNBC 2018破壞性企業排行榜 SpaceX奪冠

2018-05-22 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克曾透露，他們正打造用來航向火星的火箭太空飛船，最快2019年就可做短程試飛。美聯社資料照片 分享 facebook

CNBC 22日公布2018年50大破壞性企業排行榜，冠軍寶座由美國太空探索科技公司（SpaceX）奪下，共乘平台Uber和民宿出租平台Airbnb則分居二、三名。今年的排行榜半數以上是估值超過10億美元的「獨角獸」，總數達32家。

SpaceX今年2月成功將獵鷹重型運載火箭發射至太空，這是第一次有民間企業、而非政府的太空機構將動能這麼強大的火箭發射至太空，CNBC因此認為SpaceX將對太空業帶來破壞性影響。CNBC至今已公布六屆破壞性企業排行榜，SpaceX也是第六度躋身此榜。

第二名的Uber計劃推出許多新服務與業務，包含推出提供共乘服務的汽車與租車，並涉足巴士和火車等大眾運輸領域，4月時又收購單車共享公司Jump。CNBC認為，未來大眾運輸、計程車業和豪華車接送服務業都將受衝擊。

第三名的Airbnb正積極跨入民宿出租以外的領域，例如2016年推出Experiences體驗服務，讓顧客能透過在地人推出的特色活動，探索不同地區，截至目前，Airbnb上已有約3,000位體驗主，而其民宿出租業務已遍布191國的8.1萬座城市。CNBC指出，Airbnb將對旅館和旅遊業帶來破壞式創新。