南印民眾抗議冶銅廠污染 警方鎮壓至少9死

2018-05-22 21:59 中央社 新德里22日專電



印度坦米爾那都省約2萬民眾今天在土底科林（Tuticorin）上街示威，要求政府關閉涉污染環境的史特萊特冶銅廠，引發暴力衝突，警方向示威者開火，造成至少9人死亡。

印度「新德里電視台」（NDTV）等媒體報導，約2萬民眾今天上街示威，要求政府關閉史特萊特銅礦（Sterlite Copper）冶銅廠，並計畫遊行到地方行政官凡卡特許（N Venkatesh）辦公室，與他當面溝通。

不過，當遊行隊伍遭警方阻止前進時，一些示威者向警方投擲石塊，警方則朝遊行隊伍發射催淚瓦斯，示威者沿路放火燒車，使抗議活動趨向暴力，凡卡特許的辦公室也緊急疏散員工，一些示威者衝進辦公室，破壞政府器物。

隨著示威變得暴力且失控，警方增派2000多名警力到現場，最後警方向示威者開火，造成至少9人死亡，約20人受傷。

土底科林位於印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府清奈（Chennai）西南約600公里，隔海與斯里蘭卡相望。

報導說，坦米爾那都省資深廳長賈雅古瑪（DJayakumar）說，政府會對死傷者提出補償。他表示，由於示威活動變得「非常暴力」，警方別無選擇，只能開槍。

土底科林民眾已連續抗議這座冶銅廠3個多月。

反對黨指責這是一起「省政府暴力事件」，人們長期以來和平抗議，但省府一直忽視，不想解決人民最關切的事，才引發這起悲劇，工廠應該關閉。

設於土底科林的冶銅廠，於1996年開始營運，2013年發生毒氣洩漏事件，導致數百名居民呼吸困難、噁心等。這座工廠雖然一度因違反環保法規被勒令關閉，但國家綠色法庭（National Green Tribunal）最後允許工廠重新營運。由於污染問題，引發當地居民抗議。