立百病毒疫情升溫 印南9人死亡包括護士

2018-05-22 15:36 中央社 新德里22日專電



印度南部克勒拉省立百病毒（Nipah virus）疫情再度惡化，今天傳出已有9人染病死亡，其中包括一名照顧病人的護士，克勒拉省長維加揚對護士的喪生表示難過。

根據印度「商業標準報」（Standard Business）的報導，克勒拉省（Kerala）立百病毒死亡人數再度升高，目前已有9人死亡。

克勒拉省省長維加揚（Pinarayi Vijayan）辦公室上午11時在推特（Twitter）表示，維加揚對因照顧感染立百病毒病人而遭傳染的護士李妮（Lini）喪生，表示慰問。

這篇推文說，當省長知道李妮為他人服務而失去生命時，真令人傷心，她的無私奉獻將被銘記，推文並附上李妮的照片。

「印度人報」（The Hindu）指出，31歲的李妮是佩蘭布拉（Perambra）塔魯克（Taluk）醫院的護士，原本負責照顧其中一名因感染立百病毒死亡的病患，在發現遭傳染後，李妮被送往卡利克特（Kozhikode）政府醫學院附設醫院胸腔科研究所治療，但仍不幸死亡。

由於擔心病毒擴散傳染，李妮的遺體在家屬同意下直接火化。

印度中央政府已經應卡省政府要求，派遣專家小組南下探查和控制立百病毒疫情，卡省省府也捕捉到疑似帶有立百病毒的蝙蝠回去化驗。

由於死亡人數增加，與喪生病人接觸過的人，及曾照顧這些病人的27名護士，正接受隔離採樣血液送檢，估計有超過40人正在接受血液抽樣送檢。

卡省省長維加揚已請兩名廳長進駐發生疫情的卡利克特，同時對全省發布警訊，同時設立24小時疫情監控中心，加強疫情監控。

印度衛生與家庭福利部長納達（Jagat PrakashNadda）發出聲明表示，部門正密切關注疫情，且已派出中央專家小組協助卡省政府採取必要措施。

世界衛生組織（WHO）所列的8大疾病，其中就有立百病毒。感染立百病毒的患者會出現呼吸困難、發燒、頭痛、嗜睡、腦部發炎、喪失方向感、精神錯亂，及可能在染病48小時內昏迷。

WHO表示，立百病毒迄今無藥可治，只能使用支持性的特別護理，以緩和患者病情。