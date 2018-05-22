供給疑慮推升油價 金價因美中貿易停火走低

2018-05-22 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國原油周一觸及2014年來最高水準，因市場對委內瑞拉原油產量在該國大選後進一步下降，以及委國遭受制裁的疑慮升高。美中貿易戰火，增加投資人風險胃納，金價觸及今年來新低。

委內瑞拉危機加深，馬杜洛在廣受批評的總統大選中獲勝後，美國宣布禁止購買委內瑞拉政府或委內瑞拉國家石油公司的債券；美國總統川普周一簽署行政命令，限制委內瑞拉清算國有資產的能力。對委內瑞拉融資，物流或電力供應的任何限制，都可能進一步降低委國的原油產量。

委內瑞拉原油產量在兩年內下降了三分之一，至數十年來最低水準。Boston Consulting Group能源影響中心高級主管Jamie Webster說：「市場預期委國產量將加速下滑。」

西德州原油期貨收漲0.96美元或1.4%，報每桶72.24美元，盤中觸及2014年11月來最高的72.33美元。布侖特原油期貨收漲0.71美元或0.9%， 報每桶79.22美元。

金價周一觸及年內新低，因美中貿易戰停火，提升市場對股票等風險資產的興趣。美債殖利率上升，也抑制對黃金等資產的吸引力。

黃金現貨下跌0.03%，報每英兩1,291.1美元。美國6月黃金期貨收跌40美分或0.03%，報每英兩1,290.90美元。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek說：「美中貿易形勢和緩，促使投資人賣出黃金。」