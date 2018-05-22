調高財測又買回股票 DRAM大廠美光利多連連

2018-05-22 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美光接連釋出利多，勢必振奮DRAM股。路透 分享 facebook 美光科技上修公司年度第3季獲利預期，帶動股價大漲3.9%，成為漲幅最大的標普500指數成分股。美光又宣布100億美元買回股票的計畫，盤後股價又大漲逾4%。

美光預估第3季調整後每股純益在3.12-3.16美元之間，高於原本展望2.76-2.9美元，分析師原估為2.85美元。美光說上調財測反映強大的執行力和產業健康情況。上調第3季調整後營收77億-78億美元，之前預期為72-76億美元，分析師普遍預期為74.7億美元。

美光也宣布，公司2019年度起，將至少半數現金流量返還股東，為此將買回多達100億美元的股票，約占美光市值16%。

另外，美光也宣布和英特爾達成交易，將生產並銷售全球最精密的3D NAND快閃記憶體。

美光今年以來股價已上漲近一倍，盤後股價再漲4.3%至57.89美元。

彭博指出，美光股價大漲，可關注美光科技的同業南亞科技（2408 TT）。 彭博行業分析師Anand Srinivasan表示，市場對DRAM的需求持續增加，在伺服器、個人電腦和智慧手機的驅動下，對DRAM的需求將會超過供應。

彭博分析師分析，美光的營收構成中，DRAM占71%，NAND占25%。彭博點名下列供應商也值得關注：力成（6239 TT）、台勝科（3532 TT）、南茂科技（8150 TT）、 聖暉（5536 TT）、漢科（3402 TT）、叄聯科技

（5493 TT）、詮欣（6205 TT）、群聯電子（8299 TT)等。