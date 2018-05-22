美中貿易戰停火 道瓊上漲近300點

2018-05-22 06:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



全球兩大經濟體同意擱置關稅威脅，使美中貿易戰暫時停火，激勵全球股市普遍上漲。

道瓊工業指數收漲298.20點或1.21%，至25,013.29點；標普500指數收漲20.04點或0.74%，至2,733.01點；那斯達克指數上揚39.70點或0.54%，至7,394.04點。

美國財政部長米努勤表示，美中兩國讓貿易戰前景「暫緩」，同意擱置關稅威脅，進行進一步磋商以增加美國對中國出口。中國周一盛讚中美貿易緊張關係顯著緩和。

Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli說：「我們國家與中國合作有很多好處，反之則會損失慘重。所以，任何有關政府尋求友好解決方案的證據都應該視為利多。」

通用電氣上漲1.9%。該公司周一證實，將把交通運輸業務與軌道設備生產商Wabtec合併，後者股價躍升3.5%。

不過，並非所有的美國企業領導人都對貿易戰休戰表示歡迎，部分高階主管謹慎表示，華府將發現，很難重拾解決棘手中國政策問題的氣勢。

受周末美中聯合聲明影響，AK Steel挫跌5.1%，美國鋼鐵下跌3.8%。

美光上揚3.9%，為漲幅最大的標普500指數成分股，之前該公司上調當前季度預估。