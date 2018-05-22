美元兌日圓升逾111 加幣走升壓抑美元指數

2018-05-22 06:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元兌日圓持續走強，整體反映美國經濟表現優於日本。路透 分享 facebook 美元兌日圓升逾111日圓兌1美元，美元指數（DXY）也一度漲到五個月來高峰，美中貿易為關稅爭議休兵，做空美元的投資人回補部位。因大宗商品連續四天上漲，澳元和其他大宗商品貨幣漲幅也領先其他貨幣。

投資人去年7月以來即績極做空美元，不料美元指數2月中以來反而上漲近7%。美元主要受美國經濟數據支撐，穩固聯準會（Fed）今年繼續升息的立場。

瑞穗銀行策略師 Sireen Harajli 說：「沒有經濟數據發布，美中貿易僵局化解成了美元的利多，儘管美元近來已表現不錯。」她說：「比起其他國家，美國經濟表現還不錯。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數周一收盤跌0.1%至93.536，盤中一度漲破 94，漲幅多達0.5%。美元兌日圓升值0.3%至111.05。歐元兌美元升值0.2%至1.1791美元。

澳幣兌美元上漲1%，觸及4月以來的最高點。美元兌加幣下跌0.7%，扳平美元指數的漲勢。

西德州中級原油（WTI）在整個美國交易時段上漲，攀升1.7%至72.50美元，創2014年以來新高。

英鎊/美元下跌0.3%至1.3430附近，盤中低點1.3391；英鎊是周一表現最弱的G-10貨幣。