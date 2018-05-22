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美中貿易緊張降溫 美股反彈

2018-05-22 06:54中央社 紐約21日綜合外電報導

美國和中國大陸決定在貿易戰爭爆發前懸崖勒馬，令投資人鬆一口氣，美股今天反彈。

道瓊工業指數勁揚298.20點或1.21%，以25013.29點作收。

標準普爾指數漲升20.04點或0.74%，收在2733.01點。

科技股那斯達克指數漲39.70點或0.54%，收7394.04點。

美股科技股
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