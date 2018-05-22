美中暫免貿易戰 歐股走高

2018-05-22 01:54 中央社 倫敦21日綜合外電報導



由於美國和中國大陸宣布，雙方協議暫緩加徵關稅，至少暫時避免了貿易戰爆發，歐股今天走高。

倫敦FTSE 100指數上揚80.38點或1.03%，以7859.17點作收。

巴黎CAC 40指數漲升23點或0.41%，收在5637.51點。

法蘭克福股市因逢假日休市一天。