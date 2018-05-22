全球企業股利上季增10% 今年可望創新高

2018-05-22 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



今年第1季全球企業股利成長逾10%，主要受到有利匯率的拉抬，以及美國企業開始把從稅改案所得的獲利回饋給投資人。

金融時報報導，全球企業今年第1季發放的股利金額較去年同期激增10.2%至2,447億美元，為歷來同期最高。

根據駿利亨德森全球股利指數報告，上季全球股利激增，部分是因美國企業上季發放的股利成長5.2%，達到創新高的1,130億美元，約八成美國企業股利都比去年同期多，以科技、金融和醫療保健企業的增幅最大。美國企業上季獲利亮眼，加上總統川普今年初推動稅改大幅降低企業稅率。

駿利亨德森預估，今年全球企業發放的股利可望達到1.36兆美元的新高紀錄，比去年成長8.5%。

駿利亨德森全球股票收入主管洛夫特豪斯表示，今年初企業發放股利金額相當高，經濟強勁成長與企業獲利能力提升，都為企業帶來了能回饋給股東的現金。

洛夫特豪斯說，美國企業股利的加速成長，顯示了美國企業的信心，「最近的美國企業稅改革可能也為這種趨勢起了推波助瀾之效」。

在扣除特別股利和經匯率變動等要素調整的基本條件下，全球企業股利成長5.9%。不計英國的歐洲企業股利增長3.9%，不計日本的亞太地區企業股利表現的則相對落後，減少3.1%。

英國在基本條件下的企業股利增長4.2%，其中必和必拓（BHP Billiton）貢獻良多，顯示在商品價格走強下，礦業公司持續加發股利。