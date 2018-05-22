汽車電子化...召回頻傳

2018-05-22 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 李孟宗 ／綜合外電



科技日新月異，汽車安全度隨之提高，但車輛召回事件卻只增不減。德國豪華車廠寶馬（BMW）上周因起火風險在英國召回逾29萬輛車，去年也以相同理由在美國召回67萬輛車。而去年全美所有車廠召回的數量超過5,300萬輛。

倫敦金融時報報導，光在美國，過去20年汽車召回數就增加近三倍，自1996年的1,940萬輛增加到2016年的5,310萬輛。過去三年來，全美高達兩成的車輛都曾召回。

報導指出，這個現象背後有雙重因素。首先汽車愈來愈電子化，代表車內軟體若有故障，不僅影響單一車廠的單一批次產品，而是波及全球數百萬輛汽車。

顧問公司AlixPartners的資料顯示，2012年至今，與電子故障相關的車輛召回數量每年飆升三成。

另一個因素則是車廠削減成本所衍生的人力不足問題。AlixPartners指出，金融危機後各大全球車廠相繼裁汰品管部門將近一半人力，就算後來車市景氣好轉，卻因為需要大舉投資電動車及自動駕駛等新技術，仍無法補足人力。

車廠從各種管道發現缺陷後，接著須考量故障的頻率和問題的嚴重性，而召回與維修的財務成本等風險分析也同樣重要，若分析失誤有時會造成相當慘重的後果。除了可能影響品牌信譽，更可能犧牲寶貴的人命。

BMW因過去誤判故障風險而導致一名退役軍人不幸喪生，導致公司召回決策遭放大檢視，BWM英國品牌大使羅伯森也再三強調公司非常重視此事。