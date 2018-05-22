超級電池工廠 車商新戰場

2018-05-22 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



電池已成為汽車產業競爭的新戰場。圖為德國回收業者員工正在測量一組二手鋰離子電池的剩餘電壓。 路透 分享 facebook 發展電池科技不光是找到讓電動車更容易充電的方式，方便車主長途駕駛，也牽涉全球產業競爭與合作的複雜競賽，使電池成為汽車產業競爭的下一個戰場。

目前全球大約有250萬輛電動車，國際能源總署（IEA）預估，到2025年電動車的數量將擴大至介於4,000萬到7,000萬輛，帶動全球電動車強勁成長的因素是各國政府對傳統燃油車的法令，以及電池成本下滑。

不過，金融時報專欄作家巴特勒（Nick Butler）指出，在哪裡生產電動車的問題仍未解決，且這個問題很大程度取決於在哪裡製造電池，這兩個生產地點可能會很接近。

商業邏輯是把生產地點設在需求強勁、且政策鼓勵消費者揚棄燃油車的地區。業者也需要專業人才和土地，畢竟生產電動車並不簡單，而一座「超級電池工廠」通常占地面積大，有空間擴廠，交通也便捷。

巴特勒認為，最重要的是或許鄰近研發基地，對充電系統來說，深入了解涉及的技術是基本要求。目前沒有多少國家符合最後一項要求，除了美國與中國以外，德國、英國及法國是主要選項，日本和印度也試圖跟中國搶占亞洲市場。

隨著電動車日益普及，電池會擴大生產，使用範圍也會擴大至輕型車輛以外的領域，觸角延伸至運輸部門其他領域，當然也會延伸到能源業務。