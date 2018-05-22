加密幣泡沫 衝擊DRAM市場

2018-05-22 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



圖由左至右分別為瑞波幣、比特幣、以太幣及萊特幣3D列印後的示意圖。 路透 分享 facebook 加密貨幣價格的崩跌，正在衝擊日本及其他地區的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片市場，加上智慧手機製造商的需求也減弱，今年DRAM價格可能出現兩年來首見的下跌。

智慧手機製造商、資料中心及加密貨幣礦工的需求，是記憶體晶片市場的三大支柱，但加密貨幣礦工與智慧手機製造商對DRAM的需求都大幅降溫。

一位東京電子零件交易商的代表說，4月DRAM訂單明顯減少，以前接到很多訂單，甚至是來自甚少有業務往來的業者。以前虛擬貨幣礦工的需求特別強勁。在加密貨幣鼎盛時期，礦工常囤積DRAM，以便快速增強運算能力。

對需求波動相當敏感的DRAM現貨價，在去年秋天開始大幅上漲，去年12月指標性4GB DDR3的售價較前一季飆漲20%，漲到每顆4美元左右。今年3月賣給個人電腦（PC）與零組件廠商的DRAM晶片批發價，也較一年前大漲20%，攀抵每顆3.7美元。

雪上加霜的是，蘋果公司縮減新機iPhone X產量，又碰上中國智慧手機銷量走疲，如今智慧手機對DRAM的需求也明顯出現轉疲跡象。國際數據資訊公司（IDC）的數據顯示，上季中國智慧手機的銷量為8,750萬支，較一年前銳減16%。

不過，資料中心對DRAM市場的需求依然強勁，市調機構IHS Markit預估，今年全球資料中心市場的規模可望維持大約年增10%的成長力道。資料中心需求可能超越智慧手機與虛擬貨幣礦工，成為帶動DRAM市場的主力。

日經新聞報導，整體而言，明年與明年以後的DRAM需求可能陷入停滯，在未來DRAM供應充沛的情況下，長期DRAM價格趨勢可能走疲。