Fed面臨通膨噴出震撼

2018-05-22 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國通膨率目前雖仍未達到2%目標，但經濟學者指出，如果將經濟分成產品與服務兩個部門來看，通膨壓力已明顯加重，聯準會（Fed）可能會面臨「通膨噴出」的震撼。

2009年迄今，以消費者物價指數（CPI）衡量的服務業年通膨率已由0.5%，上升到3%；但產品部門的價格過去五年卻持續下跌。

摩根大通首席經濟學者費洛利指出，國內勞動市場閒置產能的規模，對服務業通膨有明顯影響，因此失業率下降會推升服務業通膨；至於美元匯率及原料價格等全球因素，則與產品部門的通膨動向關係密切。

聯博資產管理經濟學者溫洛加表示，服務業通膨上升，顯示國內經濟仍在加重通膨壓力，因此整體通膨率雖未達標，但Fed仍持續升息。

Fed面對的挑戰之一，是服務業價格常具「黏著性」，對貨幣政策及整體經濟變化的反應較慢，但這也表示一旦通膨超過2%，Fed要再想壓低將相當困難。

Standish美隆資產管理公司首席經濟學者萊因哈特指出，Fed應多關心通膨上升，因為易升難降的服務業通膨率已經超過2%目標。

經濟學者表示，川普威脅對中國產品課徵懲罰性關稅，對伊朗恢復經濟制裁，以及財政赤字擴大導致美元貶值等因素，都可能拉升產品部門的通膨率。