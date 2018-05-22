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美債殖利率 成熟國最高

2018-05-22 01:41經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國10年期公債殖利率已高過其他已開發國家，為近20年以來首見。 法新社
美國10年期公債殖利率已高過其他已開發國家，為近20年以來首見。 法新社
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美國公債殖利率已高過其他已開發國家，為近20年以來首見。美國10年期公債與德國同期公債的殖利率差更已擴增至近30年來最大。

做為消費者與企業借貸成本基準的美國10年期公債殖利率，在上周升破3.1%，收在近七年最高。這波升勢在市場產生漣漪效應，不僅衝擊股市並帶動美元意外走高，因為利率上揚吸引尋求收益率的投資人擁抱美元。

根據Bianco研究公司的分析，今年這波漲勢已使美國10年期公債殖利率高過其他七大已開發國家，這是2000年6月以來僅見的現象。德銀研究（Deutsche Bank Research）也指出，美國10年期公債與德國同期公債的殖利率差已擴至近30年最大。

根據彭博資訊報價，美國21日盤中升抵3.073%，依然分別高於德國的0.550%、英國的1.483%、法國的0.823%、日本的0.043%、加拿大的2.482%及義大利的2.272%。

經濟日報提供
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分析師說，美債殖利率走升部分反映對美國經濟的樂觀及對通膨上揚的預期，侵蝕固定支付的購買力，進而威脅美國公債的價格。美國最新的購買力平減指數已攀抵2014年以來最高。

美國減稅方案的影響及政府支出的激增也是造成公債殖利率飆升的原因。這些因素推升了短期成長預期，增加了借貸與公債的供應，因而傷害債券價格。另一因素是聯準會（Fed）的升息與貨幣寬鬆政策退場。相形之下，在許多其他國家繼續維持低利率。

EverBank World Markets總裁賈夫尼說：「美國公債殖利率是十國集團（G-10）中最高，而且看起來利差將持續擴大。」「美國似乎在這條升息的道路上踽踽獨行。」

此外，許多國家的經濟數據也未符合預期。投資人臆測，Fed將加快緊縮貨幣政策的腳步，但同時降低對澳洲、加拿大、英國、日本、歐元區及其他國家的緊縮貨幣政策預期。

德國加拿大英國
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