市場揣測…日銀QE隱性退場

2018-05-22 01:41 經濟日報 國際中心／綜合外電



日本銀行（央行）央行對股市的支持力度減弱，再度促使一些投資人猜測，日銀正偷偷進行量化寬鬆措施（QE）的「隱性退場」。

日銀對股市的支持，是該央行提振資產價格的廣泛努力之一，過往也有個不成文但顯而易見的規則：若股市在中午休息時間跌逾0.2%，日銀就會買入指數型股票基金（ETF）。

不過，從日銀總裁黑田東彥4月9日黑田東彥進入第二任期以來，在東證指數跌超過0.2%的七個交易日中，日銀有四天未出手。

雖然東證指數這些交易日的跌幅較小，且日銀之舉也可能只是在3月購買量創紀錄之後的微調，但一些投資人猜測，這可能是日銀收回每年購買6兆日圓（540.1億美元）ETF承諾的開始。

股市策略師指出，有兩種可能解讀，「日銀可能已開始隱性退場，或只是因為2到3月買太多（資產）而放慢腳步」，這還要觀察日銀未來幾周的股票購買情況，才能更清楚一些。

日銀曾有過默默縮減購買資產規模的前例。日銀先前表示，致力於每年增持80兆日圓日本公債，但近兩年來購買的速度逐漸放慢。日銀捨棄設定物價達標時程表的做法，已贏得政府顧問委員會一位具影響力成員的支持，首相安倍晉三也對日銀表達信心，暗示日銀能暢行無阻地推動上月揭櫫的政策轉向。日銀上月捨棄物價達標時間表。