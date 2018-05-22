經濟回溫 日4月出口加速成長

2018-05-22 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



受惠於汽車與半導體出貨暢旺，日本4月出口加速成長。 （歐新社） 分享 facebook 受惠於汽車與半導體出貨暢旺，日本4月出口加速成長，增幅雖比市場預期小，但扭轉3月的疲弱態勢，顯示海外需求強健可望幫助日本從第1季的經濟萎縮中迅速復甦。

財務省公布的數據顯示，日本4月出口較去年同月成長7.8%至6兆8,223億日圓，增幅雖不及經濟學家預估的8.7%，但比3月的2.1%大。以貿易量計算（去除匯率的影響），4月出口年比增加4.6%，高於3月的1.8%。

4月的進口則年增5.9%至6兆1,963億日圓，使貿易順差擴增30.9%至6,260億日圓（56億美元），高於市場預估。這是美國3月實施鋼鋁關稅後，日本第一個全月貿易數據。

拜製造設備、汽車和汽車零件需求持續增強所賜，日本出口還可能繼續增長，但由於4月對美國的貿易順差持續擴大，日本可能成為川普貿易保護主義政策的對付目標。

經濟日報提供 分享 facebook 日本4月對美國出口年比增加4.3%，增幅大於3月的0.2%，貿易順差年比擴大4.7%至6,157億日圓（55.5億美元）。

三菱日聯摩根士丹利證券資深經濟學家宮崎浩認為，海外經濟處於成長階段，日本出口將繼續有好表現，出口量增加也是值得樂觀因素之一，美國政府可能轉為注意日本的貿易順差，但日本可採取應對政策。但野村證券經濟學家說，日本國內需求略弱，成為復甦隱憂。

川普實施的鋼鋁國安關稅對日本企業造成影響，他曾批評日本進口美國汽車的數量太少，去年還呼籲日本增購美國軍備以減少對美貿易順差。

美中停止互課關稅的威脅，開始討論增購美國商品已縮減中國對美貿易順差，使部分日本官員擔心美國會尋求對日本採取類似措施。