中美不打貿易戰 美股開高道瓊大漲300點

2018-05-22 00:58 中央社 紐約21日綜合外電報導



受到中美官方聲明均表示不打貿易戰激勵，美股今天開盤走高，道瓊工業指數大漲近300點。

華爾街開盤大約10分鐘後，道瓊工業指數大漲近300點或1.2%，來到25005.72點，這是道瓊自3月16日以來首度跨越25000點。

標準普爾指數上揚0.8%，來到2734.90點。

科技股那斯達克指數上揚約1%，來到7426.25點。