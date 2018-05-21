美中貿易休兵，美元指數升破94，道瓊漲逾350點

2018-05-21 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美中貿易戰隱憂緩解，令投資人鬆一口氣，加上義大利政局發展拖累歐元走低，DXY美元指數21日盤中升破94，為去年12月中旬至今首見，續攀今年新高。美股道瓊工業指數早盤則應聲大漲逾350點，漲幅超過1.4%。

美國財政部長米努勤21日接受CNBC專訪說，長期而言，美元走強有利於美國，但他「尊重美元的自由交易」，不會評論短期的美元行情。

追蹤美元兌六種一籃子貨幣匯率的DXY美元指數，21日盤中上升0.45%至94.058，為去年12月底以來首次升破94價位，稍後略為回落至93.840，但仍上漲0.2%。

美元從今年4月17日開始走升，迄今已升值逾5%，為2015年底以來同期的最大升幅，當時正值美國聯準會（Fed）宣布2008年金融危機以來的首次升息前夕。

在米努勤表示美中「暫停」貿易戰後，全球兩大經濟體的貿易緊張緩和，提振市場風險情緒，美元兌日圓21日在亞洲盤急升0.5%至111.245日圓，觸及四個月高點。外匯交易商萬達（Oanda）亞太交易主管殷內斯說，美中貿易緊張降溫可能支撐股票等風險資產，預示美元對日圓將上漲。

野村證券首席外匯策略師池田雄之輔說：「由於日本出口商的許多美元／日圓賣單在106至109日圓價位出清，我認為美元可能很快漲至113日圓，不會面臨太大阻力。」殷內斯也說，如果10年期美國公債殖利率升破上周五觸及的七年高點3.128%，且美元在111日圓站穩腳跟，美元可能上探112日圓。

此外，義大利民粹聯合政府的財政計畫引發投資人不安，歐元兌美元21日盤中貶0.48%至1.1717美元，為五個月新低。美元兌英鎊則升值0.35%至1.3857美元，為去年12月下旬以來最高。