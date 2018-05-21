親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市蟻居族好心酸...一坪大房間竟然要月租9K

亞洲式補習班正擄獲美國父母的心

2018-05-21 13:39經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

當IBM客戶主管卡洪（Rachel Calhoun）和客戶洽談價值數百萬美元的交易時，她得在腦中快速計算數字，因為面對面的會談很少讓她有時間拿出計算機計算。「我從來都不會懼怕數學，也有辦法在腦中解決複雜的問題，」這位經理將她的能力歸功於「功文」補習班的教育，這家來自日本的補習班已稱霸美國市場。

卡洪小時候在功文寫了上千張數學試券，這些訓練對她未來就讀企管碩士時非常有幫助，「功文給予我們自信…學生非常習慣在限時的環境中作答，因此當你面對現實生活中的挑戰時，就不會感到害怕」。

愈來愈多非亞洲裔的美國家長開始考慮將孩子送到功文或南韓的Eye Level Learning補習班，讓孩子更有機會進到知名的中學或高中。功文在美國的學生科目註冊數於3月創下28萬個科目的新高，此註冊數是以學生登記的總科目數、而非學生人數計算。功文同期在美國、加拿大和墨西哥的科目註冊數也刷新歷史紀錄，達41萬個。

功文已擴展至50個國家和地區，在美國有1,520個中心，是僅次於日本的第二大市場。

不過，功文的對手Eye Level Learning也緊追在後。這家補習班於2011年買下三星在美國的總部建築物，並用來經營補習事業。Eye Level Learning強調批判性思考，除了像功文一樣讓學生做許多試券和重複性的題目，Eye Level Learning還加入拼圖和類似智力測驗的小測驗，以訓練學生思考。

Eye Level Learning目前在美國有197個中心，它和功文都採用加盟補習班制度，有意願加盟者得籌備開設新中心的最初投資，母公司承擔的風險和責任相對較少，這也是讓功文得以快速擴張的原因。

美國也興起加班補習班式的熱潮。紗圖／擷自Eye Level Learning
美國也興起加班補習班式的熱潮。紗圖／擷自Eye Level Learning
分享

補習加拿大
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

每天上班五小時 員工效率大躍進

2018-05-21 00:53

鎌田恭幸創立幸福基金 客戶四年增一倍

2018-05-21 00:53

LinkedIn創辦人經驗談：產品搶市 求快不求完美

2018-05-21 00:53

LG會長具本茂 用20年帶品牌升級

2018-05-21 00:53

Flipkart執行長 翻轉印度電商

2018-05-21 00:53

避險基金搶進貸款市場

2018-05-21 00:53

歐盟個資法 將上路 催生新商機

2018-05-21 00:53

LG會長辭世 40歲養子接班

2018-05-21 00:53

全球農民掃到颱風尾

2018-05-21 00:48

希臘擺脫紓困 面臨四大挑戰

2018-05-21 00:48

美房貸利率飆 房市有壓

2018-05-21 00:48

委國石油業 恐再遭美制裁

2018-05-21 00:48

亞洲經濟成長 暗藏兩隱憂

2018-05-21 00:48

日擬研發小型核電機組

2018-05-21 00:30

日供電新戰略 綠能占兩成

2018-05-21 00:28

美鋼鋁稅 全球擬報復

2018-05-20 23:56

美擬再制裁委國 油價恐攀升

2018-05-20 23:47

貴鬆鬆！油價每桶站上80美元 贏家與輸家有誰？

2018-05-20 22:04

纏訟7年 蘋果三星侵權官司賠償金將出爐

2018-05-20 13:52

國際財經市場未來一周展望

2018-05-20 13:16

越南少數民族 要擦亮咖啡招牌

2018-05-20 13:16

英低薪員工比 創1982年來新低

2018-05-20 13:16

全球連400個月 氣溫高於月均溫 今年4月熱 史上第3高

2018-05-20 12:57

轉角廣播／法國航空罷工：魚死網破的勞資惡鬥？

2018-05-20 11:09

LG集團會長73歲辭世 公司不傳親女兒

2018-05-20 10:37

Zara智能概念店倫敦開張

2018-05-20 00:53

美老牌精品百貨 改裝搶客

2018-05-20 00:53

美房貸利率 升抵七年高點

2018-05-20 00:51

美小型股 成資金避風港

2018-05-20 00:51

委國今大選 牽動油價

2018-05-20 00:51

空頭回補 美元指數創今年新高

2018-05-20 00:49

歐拚2030年邁入全自駕

2018-05-19 00:00

美債殖利率突破3%...別慌

2018-05-19 00:00

日應屆畢業生 98%找到飯碗

2018-05-19 00:00

日核心通膨 連二月走緩

2018-05-19 00:00

LME搭電池熱潮 要推鋰期貨

2018-05-19 00:00

應材財測不如預期 股挫

2018-05-19 00:00

美銀行股漲幅恐縮小

2018-05-19 00:00

新興市場今年出口蒙陰影

2018-05-19 00:00
看更多

熱門文章

夏綠蒂公主吐舌抬腿萌翻天 哥哥遮臉害羞躲藏

2018-05-20 15:08

乞婦病死街頭 警方調查發現存款超過3千萬

2018-05-21 10:10

美中貿易戰停火 發布聯合聲明

2018-05-21 00:43

英王室感謝眾人觀看婚禮 哈利再送梅根超大海藍寶戒

2018-05-20 14:33

哈利婚禮爆紅的還有他 19歲大提琴手琴音感動全場

2018-05-20 15:06

貿易談判成功！美媒：川普「毫不留情」外交政策的勝利

2018-05-20 16:03

哈利王子脫口喊老婆 午宴賓客被逗樂了

2018-05-20 17:11

巴菲特解釋為何不甩經濟學家

2018-05-20 17:35

當查理牽起親家母的手 哈利大婚5個值得留念的時刻

2018-05-21 11:00

哈梅完婚掀英國王室改革 日本天皇家族改革也近？

2018-05-20 23:32

哈利王子大婚 兩前女友出席不邀政界邀平民

2018-05-20 15:41

美中貿易停火非停戰 聯合聲明背後有三大真相

2018-05-21 09:53

希特勒逃到南美？法科學家用他的爛牙打破陰謀論

2018-05-21 12:15

貴鬆鬆！油價每桶站上80美元 贏家與輸家有誰？

2018-05-20 22:04

未直奔蜜月地點 哈利梅根先回倫敦履公務

2018-05-20 21:18

夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49

非裔王妃受矚目 傳婚紗梅根埋單

2018-05-20 23:34

中美貿易戰真的停火？ 環時：供需仍需相互配合

2018-05-20 14:21

太空中都看得見！哈利梅根溫莎婚禮 人潮多到爆

2018-05-20 22:37

哈利與梅根 多次深情對望甜蜜虐翻全場

2018-05-20 15:15

疑向女同學求愛被拒 德州少年血洗校園

2018-05-20 18:47

每天上班五小時 員工效率大躍進

2018-05-21 00:53

走路回頭一直看到豬？ 警：他沒醉 他真的被豬跟蹤

2018-05-21 10:08

美中休兵 不打貿易戰、關稅戰了

2018-05-21 00:09

中美雙向行？ 會見川普 劉鶴透露兩意外

2018-05-21 00:14

亞洲經濟成長 暗藏兩隱憂

2018-05-21 00:48

美財長證實和大陸貿易戰休兵 暫停互課關稅

2018-05-20 22:34

疑因監護權糾紛！花花公子前女模攜7歲幼子紐約跳樓亡

2018-05-20 19:20

中美貿易達共識 陸學者：日歐可能要求比照

2018-05-20 13:57

美中貿易戰轉為停停打打？聽聽美財長米努勤怎麼說

2018-05-21 06:49

梅根婚紗 極簡優雅展現低調獨立

2018-05-20 15:27

華盛頓州美洲獅攻擊兩登山車手 一死一傷

2018-05-20 21:00

德州校園血案 疑少年失戀濫射

2018-05-21 00:58

劉鶴：見川普原訂15分鐘 結果談45分鐘

2018-05-20 21:33

梅根哈利世紀婚禮 滿場裝飾戴妃最愛白玫瑰

2018-05-20 16:47

美參議員：川普欲本任期解決北韓危機 敢玩把戲就開戰

2018-05-21 09:06

影／融合傳統與現代 哈利與梅根世紀婚禮全球矚目

2018-05-20 17:14

從黛妃到梅根 皇家大婚細節傳承經典

2018-05-21 00:03

中美停貿易戰 陸官媒歡稱雙贏

2018-05-20 14:32

委內瑞拉總統大選將揭曉 美國宣布不承認選舉結果

2018-05-21 08:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top