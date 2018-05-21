亞洲式補習班正擄獲美國父母的心

2018-05-21 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



當IBM客戶主管卡洪（Rachel Calhoun）和客戶洽談價值數百萬美元的交易時，她得在腦中快速計算數字，因為面對面的會談很少讓她有時間拿出計算機計算。「我從來都不會懼怕數學，也有辦法在腦中解決複雜的問題，」這位經理將她的能力歸功於「功文」補習班的教育，這家來自日本的補習班已稱霸美國市場。

卡洪小時候在功文寫了上千張數學試券，這些訓練對她未來就讀企管碩士時非常有幫助，「功文給予我們自信…學生非常習慣在限時的環境中作答，因此當你面對現實生活中的挑戰時，就不會感到害怕」。

愈來愈多非亞洲裔的美國家長開始考慮將孩子送到功文或南韓的Eye Level Learning補習班，讓孩子更有機會進到知名的中學或高中。功文在美國的學生科目註冊數於3月創下28萬個科目的新高，此註冊數是以學生登記的總科目數、而非學生人數計算。功文同期在美國、加拿大和墨西哥的科目註冊數也刷新歷史紀錄，達41萬個。

功文已擴展至50個國家和地區，在美國有1,520個中心，是僅次於日本的第二大市場。

不過，功文的對手Eye Level Learning也緊追在後。這家補習班於2011年買下三星在美國的總部建築物，並用來經營補習事業。Eye Level Learning強調批判性思考，除了像功文一樣讓學生做許多試券和重複性的題目，Eye Level Learning還加入拼圖和類似智力測驗的小測驗，以訓練學生思考。