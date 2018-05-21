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美中貿易戰轉為停停打打？聽聽美財長米努勤怎麼說

2018-05-21 06:49經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國財政部長米努勤表示，美中兩國在兩天的貿易談判有所進展，川普政府決定「暫時」不對中國產品加徵關稅。

米努勤周日在福斯新聞台（Fox）的訪談說 ：「我們將暫停貿易戰，我們已經同意，在設法執行架構協議之際，先擱置關稅。」

川普總統之前威脅要對價值1,500億美元的中國商品加徵關稅，以懲罰中國侵犯美國智慧財產權的行為。中國則威脅對黃豆、飛機等美國商品加徵關稅以報復美國。

米努勤的談話將讓投資人鬆一口氣，他們之前擔心這兩個全球最大的經濟體瀕臨全面貿易戰。國際貨幣基金組織警告，全球貿易戰將破壞多年來最廣泛的全球經濟成長。

「我們達到非常有意義的進展，就架構達成共識。這架構包括他們同意增加商品採購來大幅減少貿易逆差。」米努勤還說，雙方同意數值上的目標，但他不願透露這些數字。

不過，對於川普是否已經撤除關稅威脅，川普的首席經濟顧問庫德洛周日接受CBS訪問時表示：「我不認為已經到了這一步。」

「關稅是談判內容，可能也必須是手段之一，」庫德洛說。「如果不使用一切手段，你是得不到這種重大變化的。」

目前還不知道兩國的休戰能維持多久。川普在貿易問題上態度變化無常，例如他經常宣布北美自貿協定的重談進展良好，但又一再威脅退出協議。

米努勤接受訪談之前，兩國周六發布聯合聲明，中國承諾「大幅」增加美國商品進口。但白宮發表的聲明並未提及中國計畫增加的進口額，也未回應川普首席經濟顧問周五的有關表態。庫德洛周五表示，中國同意將每年對美貿易順差減少2,000億美元。美國去年對華商品貿易逆差3,760億美元，如果包括服務貿易，則逆差為3,370億美元。

庫德洛周日不強調2,000億美元這個數字的意義，在CBS受訪中表示「可能我話說在太前面」，但又在ABC的訪訪中說「雙方都用這個數字作為初略的估算」。

據新華社報導，中國國家主席習近平的特使、國務院副總理劉鶴在華盛頓對記者說，他與米努勤、美國商務部長羅斯和美國貿易代表賴海哲談判達成共識，不打貿易戰。

米努勤說：美中貿易戰暫且停火。路透
米努勤說：美中貿易戰暫且停火。路透
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