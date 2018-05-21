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委內瑞拉危機不見盡頭 油價恐飆破100美元

2018-05-21 01:03中央社 紐約20日綜合外電報導

擁有全球最大原油蘊藏量的拉丁美洲國家委內瑞拉今天舉行總統大選，許多分析師紛紛警告，未來委國情勢可能更加混亂，恐怕將導致原油價格超越每桶100美元。

美國雅虎財經（Yahoo Finance）網站報導，布倫特原油價格已衝破每桶80美元，達到3年半來最高水準，最主要歸咎於委內瑞拉前景惡化。由於委國危機導致國內產油量進一步減少，近期內油價可能將再飆升。

投資銀行法國巴黎銀行（BNP Paribas）的拉美新興市場研究部主管卡巴友（Marcelo Carvalho）表示：「委內瑞拉產油量下滑，是過去這段時間全球油價攀升的重要因素，這點毋庸置疑。」

為清除打擊油價的過剩原油，石油輸出國家組織（OPEC）去年開始實施聯合減產措施，至少將持續到今年底。卡巴友指出，因國內危機惡化，身為OPEC成員國的委內瑞拉產油量相當有限，形同擴大減產。

卡巴友在法國巴黎銀行的紐約辦公室發表投資人簡報時說：「（委內瑞拉的減產）數據相當於OPEC整體。換句話說，單單一國就達到整個OPEC承諾的減產。這樣的規模就已經很多了，而且不知道還會再減多少。」

根據OPEC去年達成的協議，集團總產油量將減少約每日180萬桶。而根據美國能源情報署（EIA）的數據和OPEC的估計，委內瑞拉過去2年產油量已減少每日80萬桶，由2016年1月的230萬桶降至今年4月的150萬桶，並繼續萎縮。委國運作中的鑽油平台數量也在過去5年腰斬。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）拉丁美洲部執行董事柏拉修斯（Luisa Palacios）目前預測，已觸及33年來最低點的委內瑞拉產油量，還會再跌到歷史上最低水準，可能在一年內降至每日110萬桶。她說：「委國產油量將崩潰。」

負債龐大、勞動力不穩定、惡性通膨和因投資不足及使用不當導致設備失靈等因素，傷害了委內瑞拉未來經濟成長，且放眼望去不見改善跡象，情況勢必將更加糟糕。

在委內瑞拉營運的法國能源企業道達爾集團（Total SA）4月透過電話告訴分析師：「這裡缺乏機器和工具，什麼都缺。」全球最大油田服務企業施倫柏格公司（Schlumberger Ltd.）也形容，委國產油量如「自由落體下墜」。

美國康菲石油公司（ConocoPhillips）打贏對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的20億美元仲裁案後，已開始查封PDVSA的資產。加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets LLC）全球大宗商品策略部主管克勞夫特（Helima Croft）表示，PDVSA的其他國際債權人可能很快也將採取類似行動。

克勞夫特還說，若再加上中東局勢惡化，比方伊朗可能發展核武，或沙烏地阿拉伯與葉門的衝突加劇，或是敘利亞戰爭持續，而全球主要產油國之一俄羅斯也捲入其中，今年油價當然可能衝破每桶100美元。

委內瑞拉油價OPEC

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