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寇謐將：航空公司改名 台灣可考慮提告反擊

2018-05-20 23:15中央社 多倫多20日專電

「台灣守望」總編輯寇謐將（J Michael Cole）建議民用航空局或台灣公民，可以考慮以消費者權利受損或違反內國法為由，對加航等屈服於中國壓力的航空公司，提起集體訴訟。

針對加拿大航空（Air Canada）等國際航空公司陸續屈服於北京當局壓力，將網站上的航點「台北，台灣」改為「台北，中國」，寇謐將19日在網路媒體「台灣守望」（Taiwan Sentinel）發表專文表示，如果北京打算利用它的法律勒索國際社會孤立民主，台灣也可以要求法院裁斷。

旅台加拿大時事評論人寇謐將表示，自1月以來，至少有12家航空公司服從中國民用航空局（CAAC）的要求，將台灣視為中國的一部分。到目前為止，只有美國和澳洲兩國政府公開指責北京向私人公司施壓是不恰當的，白宮更稱之為「歐威爾式的胡言亂語」。

寇謐將說，各國政府在這件事上能做的不多，因為如何因應是民間企業的權限。政府可以公開確立基調，為企業抵抗北京提供必要的支持；也可以強調中國的要求涉及爭議性的領土主張，政治性遠大於法律性。

他說，要是沒有政府的支持，企業孤立無援，很難冒著失去中國市場的風險，自然會採取阻力最小的道路，犧牲台灣。

寇謐將表示，在媒體投書、威脅抵制、連署等行動，對加航這些屈服於北京壓力的航空公司，除了聲譽可能受些影響外，作用不大。

他說，與中國相比，台灣市場小，正面對決未必有用。例如，去年約有70萬中國人造訪加拿大，台灣只有10萬人到訪。根據2016年9月的新聞稿，中國是加拿大航空第二大貿易夥伴，加航已投資超過10億加元（約台幣232億元）的飛機和設備，專用於中國市場。

因此，寇謐將主張，台灣若想反擊，一個方法是證明中國的要求及外國航空公司的屈從配合，侵害消費者權利，台灣也許可向世界貿易組織（WTO）提出仲裁。

另一種方法是由公民團體或中華民國民航局在台灣或其他司法管轄區，向屈服於中國壓力的航空公司提起集體訴訟；因為，他們將台灣改列在中國之下，違反台灣的管轄權和內國法。

換句話說，這樣的訴訟案是要強調：不只是中國有內國法、也不只是中國期望外國公司「遵守其飛航的所有司法管轄區的所有法律要求」，台灣也有此期望。

寇謐將表示，「台灣是中國一部分」的說法，將「台北」列入「中國」，侵犯消費者權益，讓旅客搞不清楚是否需要申請簽證；而這也是對台灣主權和憲法的侵犯，因為沒有任何條件或國際法條款，賦予北京聲稱「台灣是中華人民共和國一部分」的合法性。

北京加拿大民航局

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