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日供電新戰略 綠能占兩成

2018-05-21 00:28聯合報 東京記者蔡佩芳／綜合報導

日本戶田建設開發的Float Raiser號。 圖／取自網路
日本戶田建設開發的Float Raiser號。 圖／取自網路
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日本長崎上周舉行「Float Raiser」號下水典禮，這艘長一一○公尺、寬四十三公尺，號稱世界最大的「船」，面積足堪比一個足球場；但它並不真的是一艘船，而是一座離岸風力發電基地。當船行至預定地點，船身的一半將會沉入海中，只剩下藍白基座與紅白條紋的風車佇立在海上。

Float Raiser號由日本環境省輔導補助、戶田建設開發，採用這套新工法比起傳統使用起重機船豎立風車柱，成本將減少一半。由於海風不但較陸上更為強勁，也沒有土地的限制，若新工法進入量產，日本的再生能源將可望大幅成長，新船揚帆也象徵了日本推動再生能源發電加速前進。

根據國際再生能源機構（ＩＲＥＮＡ）上周最新公布數據，全球再生能源相關產業就業人口在二○一七年首度突破千萬人，許多國家與企業都積極投入再生能源。其中，日本在全球排名第六，但因輸電網開放不足，陷入停滯。

為此，經產省推進電力體制改革，擴大廣域電力分配及零售業務自由化，落實發電與配輸分離，讓現有大型電力公司之外，電力零售業者也可以擴大導入再生能源，推進低碳社會。經產省本月將在日本批發電力交易所（ＪＥＰＸ）建立非石化價值交易市場，零售電力事業者可購入「非化石證書」，進行再生能源交易。

經產省五月中在專家會議中提出彙整的新能源基本計畫草案，首度將再生能源列入主力供電來源，計畫二○三○年為止將火力發電由八成多降至六成，核能與再生能源各占兩成。

其中，氫能發展被視為重點項目，日本政府擬定氫能基本戰略，預計在二○一九年度政府預算編列開發輔導的相關預算。日本企業具有相關技術優勢，包括川崎重工等許多企業在運輸領域、豐田汽車投入氫動力汽車（ＥＣＶ）研發、神戶市正在進行全球首創氫能發電廠實證試驗。日本政府認為掌握氫能基礎，將可望成為新的基礎建設支柱，日本製造業可掌握成功關鍵。

同時，日本政府擬創設跨國會談，邀集關注氫能發展的國家定期交換意見，並在廿國會議倡議活用氫能，帶動國際風潮。

日本外務省並開設氣候變遷外交工作小組，以推進巴黎氣候協定之名，掌握國際動向，推動有效外交政策。

再生能源巴黎氣候協定長崎核能風力發電

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