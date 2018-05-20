泰國台商總會發布白皮書 與泰官員對話

2018-05-20 21:23 中央社 曼谷20日專電



成立26年的泰國台灣商會聯合總會首度發表投資白皮書，向泰國政府提供26項具體建議，泰國各部會官員18日與台商總會會面，聽取意見，台商總會希望創造友善投資和雙贏局面。

泰國政府數十年來政局不時紛擾，雖然對外商投資環境在持續改善中，不過仍有經營上的障礙需要解決，泰國台商總會在整合台泰兩地廠商意見和聽取專家學者建議後，委託財團法人中華經濟研究院撰寫「台商經貿投資白皮書-泰國篇」白皮書，歸納出10大議題的26項具體建議，

泰國台商總會邀請泰國政府相關部門派員，18日在曼谷飛越大酒店（Grand Four Wings Hotel）面對面討論，包括泰國勞工部等15個部會35名官員出席，機會難能可貴。

泰國台商總會長劉樹添說，泰國投資法令老舊，雖然有部分更新，但大環境不斷變化，及時配合廠商投資的需求而修改，移除滯礙難行的規章，依循國際慣例，讓更多外資順利投資泰國，帶動經濟發展。

特地前來參與白皮書發表的世界台商總會教育文化主任委員劉美德表示，白皮書的建言是與政府的經貿溝通，除了讓當地政府瞭解台商在投資經營上的遇到的障礙與困難，在可行的情況適度修改法令規章，帶動更多外商投資，促進當地經貿活動和經濟成長。

白皮書建議，取消外國人在泰國每停留90天必須向移民機關報到的手續，解除工作證的地區限制等，泰國勞工部官員表示，有關取消90天報到一事，泰國外商協會（JFCCT）也曾如此建議，這必須由移民警察局決定，至於工作證的部分，並未限制地區，而是只限定從事的行業（工作種類）。

至於法令在網站上只有泰文版一事，泰國投資審議委員會（BOI）官員答覆，目前在投審會網路的公告，有95%有英文和泰文兩種版本，未來會持續改善。

另外，為促進台泰雙邊貿易互惠互利，建議泰國考慮與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）或經濟合作協議（ECA），與會的泰國官員並未正面回答。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處經濟組長許志明表示，目前台泰雙方仍停留在可行性研究階段，盼雙方能進一步推動。

泰國台商總會在亞洲台商總會和世界台商總會的協助下，整合旅泰台商意見和專家的投資建議，委由中經院完成白皮書。白皮書有英文版和泰文版，將分送給其他泰國外商和泰國政府各部門，未來持續追蹤考核，希望能得到泰國政府善意的回應，促進改善投資環境，創造雙贏。