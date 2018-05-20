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空頭回補 美元指數創今年新高

2018-05-20 00:49經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美元18日續強，對一籃貨幣再創今年新高，美元指數一周升幅則為4月底來最大。 本報...
美元18日續強，對一籃貨幣再創今年新高，美元指數一周升幅則為4月底來最大。 本報系資料庫
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義大利政局憂慮持續延燒拖累歐元走軟，美元18日續強，對一籃貨幣再創今年新高，美元指數（DXY）一周升幅則為4月底來最大。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數18日收盤挺升0.2%至93.637，盤中一度觸及93.83，是5月最高水準；全周躍升1.2%，根據FactSet資料，周線漲勢為4月27日止那周以來最強，而且正朝2016年11月迄今最大單月升幅紀錄邁進。

美元指數自2月中旬以來已挺升5%，反映投資人看準美國須進一步升息抑制通膨。但豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師歐茲朋認為，美元近來漲勢主要基於歐洲成長動能減弱，歐洲央行（ECB）量化寬鬆措施今年退場機率降低，因而觸動強勁的美元空頭回補買盤。

經濟日報提供
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歐元18日對美元貶到五個月最低，報1.1753美元，一周來貶值近1.2%，且連貶五周是2015年來首見。過去三周來，在美元勁升壓力下，歐元兌美元匯價已貶值約7美分。

上周歐元一蹶不振，也是因義大利政治情勢令投資人不安。極右派的聯盟黨與反體制的五星運動黨達成共組政府的協定，準備減稅並擴大財政支出。這兩個民粹政黨組閣短期內似乎還不會威脅到義大利的歐元區會籍，但長期財政展望引起疑慮。

荷蘭合作銀行外匯策略師馬提斯說，技術分析顯示，美元指數數周內可能上測94.219和95.149，若突破這些價位，後市還會漲。花旗策略師則認為，美國預算赤字膨脹，美元漲勢難以為繼，美元指數未來一年可能下跌5%。

義大利美元指數

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