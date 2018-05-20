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委國今大選 牽動油價

2018-05-20 00:51經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

石油商品交易員憂委國總統馬杜洛若連任成功，將加深對委國石油供給的傷害。 路透
石油商品交易員憂委國總統馬杜洛若連任成功，將加深對委國石油供給的傷害。 路透
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紐約和倫敦油價18日同步收跌，但倫敦油價周線連續第六周上揚，主要受到委內瑞拉產量下滑、全球需求強勁，和美國對伊朗採取制裁的可能性浮現等因素的拉抬。

布侖特原油期貨18日收盤下跌1%至每桶78.51美元。雖然這項全球指標17日漲破80美元後又馬上回跌，但投資人預期這項指標至少短期內會因為供給擔憂而繼續上揚。布侖特原油期貨上周漲幅約1.9%，今年來已上漲約17.5%。

紐約西德州中級原油期貨18日也跌0.29%至每桶71.28美元，上周漲幅約0.9%，為連續第三周上漲。

交易員本周末特別關注委內瑞拉20日登場的選舉，因為總統馬杜洛若連任成功，可再執政六年，可能觸發美國進一步制裁，將加深對委國石油供給的傷害。

巴克萊表示，委國石油產出可能跌破每日100萬桶。據石油輸出國組織（OPEC）消息來源，委內瑞拉4月產出約每日140萬桶。

在石油主要消費國印度表達對油價飆漲的憂慮後，OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯17日表示，會確保全球石油供給適量。沙國能源部表示，部長法利赫已致電給印度石油部長普拉漢，向他保證支持全球經濟成長是該國的主要目標之一。

油價也因為美國本月宣布將退出與伊朗的核協議和恢復對伊朗制裁而上漲。美國投資銀行Jefferies推估，對伊制裁將可能使市場每日減少100萬桶原油。

油價委內瑞拉伊朗

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