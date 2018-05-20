美老牌精品百貨 改裝搶客

2018-05-20 00:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國老牌精品百貨薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）將大幅更動紐約曼哈頓旗艦店的樓面配置，把原本一樓精華樓面的美妝專櫃搬到二樓，並增加體驗服務，而這番大膽作為的目的，就是為了和其他美妝連鎖店及網路新創公司競爭。

華爾街日報報導，22日重新改裝開幕的薩克斯百貨曼哈頓旗艦店，將把化妝品、保養品、香水專櫃改到二樓，並設有SPA服務和療程室，一樓則將改賣手提包和皮件。

薩克斯的美妝專櫃從這家旗艦店1924年開幕以來一直設在一樓，這項新配置也在保守的百貨業間引發辯論。部分業界主管認為這項特立獨行的決定將影響該百貨的營收，但也有人肯定這項為了搶回客人所做的豪賭。

羅德與泰勒百貨前美妝部門資深副總摩爾說：「這是很大的冒險。將會讓人更難上到二樓，他們將可能損失一些衝動性購物業績。」

連鎖百貨界目前正面臨革新美妝專櫃經營模式的壓力，因為來自絲芙蘭等連鎖美妝店、或Glossier這類新創網路美妝公司的競爭愈來愈激烈。

薩克斯總裁梅崔克在專訪中說：「我們必須跳脫框架，創造一個不只是做美妝買賣的空間，還要讓人能體驗美麗。」

Barneys New York和Neiman Marcus兩家百貨業者幾年前也將美妝部門從一樓移至地下室。兩家公司代表都表示，樓層更動之後美妝業績隨之增加，原因是這樣反而能給每個專櫃更多專屬空間，也能增加產品和服務。

薩克斯將美妝專櫃移至二樓後，空間將比在一樓時大40%，另外還有15間SPA療程室和一個850平方英尺（約24坪）的展演空間。