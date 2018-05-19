印度台灣形象展閉幕 合作商機逾1億美元

2018-05-19 23:12 中央社 新德里19日專電



在印度首次舉辦的台灣形象展今天閉幕，3天展期共吸引超過1萬8000人次參觀，促成教育、觀光、文化和產業合作，粗估合作商機達1億2000萬美元。

經濟部國貿局委託中華民國對外貿易發展協會舉辦5場台灣形象展，印度台灣形象展是新南向形象展系列的第2場。這次形象展除產業交流外，融入文化、教育、觀光和文化等方面合作與交流，獲得正面的迴響。

清華大學、私立亞米提大學（Amity University）和貿協共同舉辦印度台灣華語教材雙邊共構論壇，吸引許多學習華語的印度民眾和學生參加，貿協與清大設置的商用華語推廣攤位，也獲得民眾駐足了解。

外貿協會表示，台灣形象展對推廣印度民眾來台旅遊的成效超乎預期，殼牌（Shell）石油印度分公司計畫帶領350到400人的員工到台灣旅遊，希望透過「推動台灣會展產業發展計畫－會展產業整體計畫」獎勵旅遊安排。

另外，觀光局也在參展期間接獲許多印度民眾詢問赴台灣的家族遊事宜。

在產業合作方面，智慧科技、綠能和電動車及醫療等領域參展廠商都有不錯收穫，尤其是醫療領域的台灣精品綠能奈米科技的奈米軟針灸產品、孟買印度人隊球星體驗過的督洋生技按摩椅、富足康足墊的人體工學足墊產品，在最後一天吸引許多印度業者和參觀者體驗，接洽代理權及製造權事宜。

貿協表示，印度前5大的阿達尼（Adani）集團因準備在印度建造100萬戶住宅，對在台灣形象展展出的茂森環保建材印象深刻，考慮下單採購。

另外，本田汽車（Honda）印度分公司對台灣艾德利科技的馬達能以低耗能產生相同功率非常感興趣，雙方進入採購規格確認階段。

貿協表示，印度塔塔集團教育事業兩間供應商已就控智科技智慧講桌解決方案接洽討論合作，清奈的鋼鐵電力礦業集團碧籟工程（Bhilai EngineeringCorporation）也與中山科學院洽談智慧型儲電設備合作事宜。

貿協董事長黃志芳說，印度是世界第6大經濟體，預期2025年整個經濟體將成長至5兆美元，成為世界第3大消費市場，印度的盛宴已經開始，為趕上這場盛宴，新南向活動的列車已啟動，台灣形象展便是火車頭，帶領台灣企業赴宴。