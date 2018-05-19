少數民族嘗試扭轉越南咖啡名聲

2018-05-19 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



越南農民採咖啡豆。路透 分享 facebook 越南少數民族正嘗試種植品質更佳的有機咖啡豆，擦亮越南咖啡的招牌。他們表示，越南坐擁全球第二大咖啡生產國的名聲，賣的可不只有即溶咖啡。

羅蘭．梁歌（譯音，Rolan Co Lieng）緩緩穿梭溫室，檢查放在網帳中乾燥數月的焦糖黃咖啡豆。她抓起一把聞了聞味道，這些豆子很快會經過研磨、烘焙，然後賣到越南、日本和德國。

羅蘭來自哥霍族（K'Ho）傳統的小規模咖啡農家，這個族群百年來都住在大叻浪平山的山腳下。羅蘭的父母種咖啡樹，她的祖父母也是，他們1920年代初期從法國人拿到阿拉比卡咖啡的種子。

羅蘭很小的時後就愛上咖啡，她告訴德國之聲：「從小到大，我爸媽每天早上4時上教堂前都會來杯雀巢咖啡。那股又甜又濃郁香氣讓我相當著迷。他們出門後，我總會聞聞杯子，試著用手指沾點咖啡品嘗。」

時至今日，她將對咖啡的熱情轉成工作。她與哥霍社區民眾一起建立合作社，試圖扭轉越南咖啡名聲，也捍衛社區傳統。

越南是全球第二大咖啡生產國，僅次於巴西。但咖啡愛好人士常常看不上或甚至沒聽過越南咖啡。國際咖啡組織首席經濟學者蘇迪爾士（Denis Seudieu）解釋，這是因為越南生產的咖啡有95%是羅巴斯塔咖啡豆，這種咖啡豆比阿拉比卡咖啡豆更易種植，但咖啡因含量偏高，口感也偏苦，所以被認為略遜一籌。

蘇迪爾士表示：「市場和消費者偏愛阿拉比卡豆的風味與口感，因此羅巴斯塔豆常常變成即溶咖啡。就行銷而言，告訴大家你的咖啡用的是羅巴斯塔豆不會產生正面形象，所以沒有很多越南咖啡的廣告。」

1990年代，越南農民種咖啡豆的利潤相當微薄，因為政府以單一價格收購所有咖啡豆，這種情況一直到私有市場開放後才改變。

哥霍社區過去混種兩種咖啡豆，但為了讓世界更認識越南咖啡並增加獲利，現在他們只種阿拉比卡豆。浪平山提供肥沃土壤種植阿拉比卡豆，而在高海拔種的阿拉比卡豆品質更佳。

羅蘭表示，他們用有機方式種植，不使用任何化學作物，而是灑廚餘加工的堆肥。他們也在咖啡樹之間種許多不同植物，提供遮蔭和更多氧氣。

哥霍社區將這些有機咖啡豆外銷，但也會自己烘焙，這在越南咖啡農相當罕見。一般咖啡農直接將未加工的豆子賣給大廠商製成即溶咖啡。

哥霍社區合作社2012年建立，協助60多戶家庭銷售咖啡並促進觀光。所有獲利都投資在村內，成功將過去跑到城市工作的人留在社區工作。部份越南咖啡業者改賣哥霍社區的咖啡豆，並表示，哥霍社區帶領越南咖啡邁出成功的一步。