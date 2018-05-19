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漲多拉回 國際油價收低

2018-05-19 06:42中央社 紐約18日綜合外電報導

油價今天漲多拉回，但倫敦市場原油價格呈現2011年以來最長週線連漲走勢，因石油輸出國家組織（OPEC）減產讓市場供需趨近平衡。

根據彭博資訊，倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格下跌79美分，收在每桶78.51美元。

紐約市場西德州中級原油的6月期貨價格下挫21美分，收在每桶71.28美元。

油價倫敦紐約

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