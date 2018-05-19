中美貿易不確定性 美股收黑

2018-05-19 06:41 中央社 紐約18日綜合外電報導



白宮就貿易商務與中國代表進行談判，在不確定因素影響下，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場上漲1.11點，收在24715.09點；標準普爾500指數下跌7.16點，或0.26%，收在2712.97點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌28.134點，或0.38%，收在7354.339點。