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台塑河靜鋼廠第2高爐點火試車 作業順利

2018-05-18 21:56中央社 河內18日電

台塑河靜鋼廠第2座高爐今天點火試車，作業順利，環境保護相關設備運作正常。第2座高爐投產後，台塑全廠今年可產出鐵水約500萬公噸，估計銷售鋼材465萬公噸，年營業額可達25億美元。

越南媒體報導，台塑河靜鋼廠今天舉行第2座高爐點火試車儀式，越南資源與環境部與當地相關部門官員與會。

報導說，台塑第2座高爐試車過程順利，環保相關設備運作正常，廢水、廢氣及廢棄物處理與排放作業依照規定進行，檢測值都符合許可標準。

河靜省人民委員會副主席楊必勝（Duong TatThang）在儀式上致詞，要求台塑與相關單位配合，定期檢測環保相關指數，確保廠商第2座高爐安全運作，以免發生意外。

台塑集團總裁王文淵表示，廠商將嚴格落實有關環保的承諾，繼續推動生產經營活動，為河靜省的經濟社會發展做出貢獻。

越南資源與環境部副部長武俊仁（Vo Tuan Nhan）表示，將與各部委和河靜省相關單位配合，嚴格監控台塑有關環保的指數。

報導說，台塑第2座高爐點火試車後產量逐漸增加，初期每天約生產3000公噸鋼鐵，預計半年後才能全能生產。預估今年兩座高爐產出鐵水約500萬公噸，估計銷售鋼材465萬公噸，年營業額可達25億美元，2019年才能達到年產700萬公噸全能生產。

越南廢棄物

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