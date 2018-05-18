親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美制裁伊朗料嚇走歐企 中企擬趁虛而入

2018-05-18 18:59中央社 北京18日綜合外電報導

美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議。 圖／取自白宮
美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議。 圖／取自白宮
分享

美國政府日前決定對伊朗重啟制裁，可能會嚇跑想投資伊朗的歐洲投資者。但渴求石油的中國可能填補這些空缺，並加強和伊朗的商業關係。

法新社報導，中國已是伊朗最重要貿易夥伴，也是伊朗原油最大買家之一。中國當局已經表態，儘管美國將重啟制裁，仍有意持續和伊朗政權合作。

伊朗2015年和包括中國在內的全球6大強權簽署伊朗核子協議，協議內容為伊朗同意約束自身核子計畫，以做為國際放鬆制裁的交換條件。

但美國總統川普（Donald Trump）本月稍早決定退出協議，還說華盛頓當局將對伊朗重啟懲罰性措施。

北京理工大學經濟學教授胡星斗向法新社表示：「趕走美國、歐洲和日本公司，制裁可能會增加中國企業的機會。」

伊朗核協議對中國來說一直具有可觀獲利。中國商務部數據指出，截至2017年6月，中國企業參與伊朗開發計畫的價值至少高達330億美元，這是中國雄心勃勃的一帶一路全球基礎設施計畫一環。

中國去年9月提供100億美元信貸額度，資助5家伊朗銀行的水源、能源、交通計畫。兩國今年3月還簽署一項7億美元的協議，准許中國興建鐵路，讓伊朗布什爾港（Bushehr）連接國內其他鐵路系統。

北京當局現在還將目光放在擴張伊朗一座重要天然氣田，如果法國能源巨擘道達爾集團（Total）因為美國制裁退出這項開發計畫，中國石油天然氣集團公司（CNPC）準備加以取代。

目前伊朗是中國的第5大石油供應國，伊朗有超過1/4的原油產量運往中國。受到石油進出口貿易加持，2017年中國和伊朗的貿易額也攀升20%，來到370億美元。

伊朗北京一帶一路

相關新聞

東芝記憶體售案 陸准了

2018-05-18 14:25

庫許納家族地產 傳即將獲卡達投資公司紓困

2018-05-18 14:13

聯合國：今年全球經濟擴張 但風險增加

2018-05-18 13:58

日本眾院批准CPTPP 11國中第2個完成國內程序

2018-05-18 13:43

經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50

47萬台灣旅客4月遊日本 創單月新高

2018-05-18 12:43

聯合國看好全球經濟 今明兩年成長3.2%

2018-05-18 11:55

支付寶微信支付「錢」力大 波士頓搶先機

2018-05-18 11:51

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

布侖特油價漲破80美元 三年半新高

2018-05-18 00:45

全球債市喊殺…股市資金還在

2018-05-18 00:19

新興市場此刻「比金融海嘯時糟」 升息恐加快

2018-05-18 00:19

馬士基意外陷虧損

2018-05-18 00:03

新興市場央行升息腳步 被迫加快

2018-05-18 00:03

電腦程式交易浪潮 咖啡、可可豆波動恐加劇

2018-05-18 00:03

南韓匯率干預 將透明化

2018-05-18 00:03

新興市場出現「懲罰賣壓」

2018-05-18 00:03

沃爾瑪上季獲利亮眼

2018-05-18 00:03

美公債殖利率 七年新高

2018-05-18 00:03

Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39

台塑排汙案2週年 越總理：絕不容再犯

2018-05-17 22:34

經濟解析／油價漲破80 亞洲今年原油成本恐增至1兆美元

2018-05-17 22:27

聯合國：2050年前 全球三分之二人口住在都市

2018-05-17 21:44

分析師示警：馬來西亞選後財政改革 恐使赤字飆升

2018-05-17 21:19

布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見

2018-05-17 17:54

美國生育率創30年來新低 人口老化危機嚴重

2018-05-17 17:28

不滿美鋼鋁重稅 日擬祭出對抗措施

2018-05-17 15:42

IEA下修全球石油需求

2018-05-17 00:08

義大利擬脫歐 歐元嚇趴

2018-05-17 00:08

日經濟萎縮 安倍臉綠

2018-05-17 00:08

三星：正與中興洽談供貨

2018-05-16 01:30

高油價對經濟衝擊...比過去小

2018-05-16 01:29

美放過中興 傳換取農產品輸中

2018-05-16 01:29

中東動盪 油價衝上79美元

2018-05-16 01:29

土耳其里拉 貶至歷史新低

2018-05-16 01:29

歐元區上季經濟成長趨緩

2018-05-16 01:29

美公債殖利率 飆七年新高

2018-05-16 01:29

美零售銷售 連二月走升

2018-05-16 01:29

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02
看更多

熱門文章

他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光後獲車商贈新車

2018-05-17 19:37

史上最貴航母！6大黑科技 要遼寧號完敗30年？

2018-05-18 10:00

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

川普：金正恩不棄核 就等著被推翻甚至送命

2018-05-18 08:50

感人！貨車司機買漢堡 一段談話讓他慷慨給6萬小費

2018-05-18 09:27

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天

2018-05-18 01:42

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

影／車禍奇景！牛奶巧克力淹腳目比油汙難清

2018-05-18 14:11

排除「利比亞模式」非核化 川普試圖挽救川金會

2018-05-18 04:03

剛果民主共和國 爆發伊波拉疫情

2018-05-17 21:52

網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？

2018-05-17 22:42

4歲女兒才命喪輪下 亞裔女星又傳流產悲劇

2018-05-18 08:48

路透：陸提議將美中貿易逆差減少2,000億美元

2018-05-18 06:19

花園挖到神祕保險箱 他們帶著寶藏尋找失主歸還

2018-05-18 12:39

台帛關係在他任內不變 帛琉總統因這理由不向中國屈服

2018-05-18 09:35

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

台ADR跟隨台股 除中華電全倒 台積電、日月光跌最重

2018-05-18 07:14

川普：川金會若取消 美國會有下一步行動

2018-05-18 03:41

白宮也吵Yanny和Laurel 川普回答讓人傻眼

2018-05-18 15:05

將和哈利王子完婚 梅根馬克爾：父親不出席婚禮

2018-05-17 20:24

不只是王子未婚妻 梅根馬克爾迷人的秘密

2018-05-18 16:13

經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50

19日王室大婚 梅根證實父親不出席婚禮

2018-05-17 23:56

非裔梅根嫁入王室 居英黑人稱產生歸屬感

2018-05-17 20:48

梅蘭妮亞推文謝祝福 川普稱應是妻子探病的人

2018-05-17 23:24

美國女大生背步槍拍畢業照 宣揚擁槍自衛權

2018-05-18 10:08

美中平衡貿易逆差影響：人民幣將貶值 供應鏈洗牌

2018-05-18 12:41

十年後 新德里將成全球人口最多都會

2018-05-18 00:32

家醜拋腦後 梅根微笑參與婚禮最後彩排

2018-05-18 12:40

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

美提「利比亞模式」去核 北韓想到格達費悲慘下場

2018-05-18 00:32

不滿韓美空戰演習 北韓斥南韓無知無能

2018-05-18 00:28

歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50

布侖特油價漲破80美元 三年半新高

2018-05-18 00:45

Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39

金正恩變臉恐讓川金會破局 川普懷疑受中國影響

2018-05-18 09:25

婚禮前夕終確定！肯辛頓宮：查爾斯王子將陪梅根走紅毯

2018-05-18 17:28

美中能否達成貿易協議？ 川普潑冷水

2018-05-18 03:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top