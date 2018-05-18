美制裁伊朗料嚇走歐企 中企擬趁虛而入

2018-05-18 18:59 中央社 北京18日綜合外電報導



美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議。 圖／取自白宮 分享 facebook

美國政府日前決定對伊朗重啟制裁，可能會嚇跑想投資伊朗的歐洲投資者。但渴求石油的中國可能填補這些空缺，並加強和伊朗的商業關係。

法新社報導，中國已是伊朗最重要貿易夥伴，也是伊朗原油最大買家之一。中國當局已經表態，儘管美國將重啟制裁，仍有意持續和伊朗政權合作。

伊朗2015年和包括中國在內的全球6大強權簽署伊朗核子協議，協議內容為伊朗同意約束自身核子計畫，以做為國際放鬆制裁的交換條件。

但美國總統川普（Donald Trump）本月稍早決定退出協議，還說華盛頓當局將對伊朗重啟懲罰性措施。

北京理工大學經濟學教授胡星斗向法新社表示：「趕走美國、歐洲和日本公司，制裁可能會增加中國企業的機會。」

伊朗核協議對中國來說一直具有可觀獲利。中國商務部數據指出，截至2017年6月，中國企業參與伊朗開發計畫的價值至少高達330億美元，這是中國雄心勃勃的一帶一路全球基礎設施計畫一環。

中國去年9月提供100億美元信貸額度，資助5家伊朗銀行的水源、能源、交通計畫。兩國今年3月還簽署一項7億美元的協議，准許中國興建鐵路，讓伊朗布什爾港（Bushehr）連接國內其他鐵路系統。

北京當局現在還將目光放在擴張伊朗一座重要天然氣田，如果法國能源巨擘道達爾集團（Total）因為美國制裁退出這項開發計畫，中國石油天然氣集團公司（CNPC）準備加以取代。

目前伊朗是中國的第5大石油供應國，伊朗有超過1/4的原油產量運往中國。受到石油進出口貿易加持，2017年中國和伊朗的貿易額也攀升20%，來到370億美元。