經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國10年期公債殖利率攻上3.10%，布侖特油價站上每桶80美元，是國際財經新聞的兩大頭題，兩者對全球經濟與金融市場究竟有多大影響？是否會造成震撼？兩項因素雖必然打擊投資人信心，但還不致造成大熊市。

先看油價，也就是看油市供需。布侖特油價從一年前每桶50美元左右，上漲到現在的80美元，上漲約60%，主要是受供給面影響。石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國去年元月起每天便減產180萬桶，但市場並未認真看待，因為OPEC過去減產保價的紀錄一向不良，而且美國、利比亞與奈及利亞都增產，因此油價仍維持在每桶50美元上、下各5美元的區間。但這次OPEC不僅嚴守減產目標，而且一再延長減產期限，市場超額庫存逐漸消失，加上全球經濟同步成長，石油需求穩定增加，油價終於從去年第4季突破60，今年第1季末再破70，現在又攻上80。

但油價從70漲到80，則是受到其他題材帶動。包括委內瑞拉經濟與政治瀕臨崩潰，安哥拉與阿爾及利亞石油投資不足，石油產量都劇減，使OPEC超額減產；還有中東地緣衝突升高，川普又決定退出核子協定聯軍空襲敘利亞，加上夏季美國開車旺季及沙國用電旺季來臨，以及避險基金做多油價，都發揮助漲威力。

但油市基本面並不支持油價持續大漲。依據國際能源總署（IEA）的最新預測，由於油價上漲，全球今年平均每天石油需求量增幅已從150萬桶降到140萬桶；今年內全球對OPEC的石油需求量平均為每天3,225萬桶，比4月OPEC日產量3,212萬桶僅略高；而且今年美國等非OPEC國家日產量將增加187萬桶，與OPEC等國的減產目標相當。

未來短期內影響油價的最重要因素，一是伊朗石油出口量究竟會受到多大影響？二是委內瑞拉6月選舉後產量會再減多少？兩者的確都可能將油價推到更高。但如漲幅過大，一方面將使全球石油需求成長更趨於溫和，而且也將使美國產量進一步增加，從而抑制油價漲幅。

另外據國際貨幣基金（IMF）世界經濟展望（WEO）報告指出，油價從50漲到80，有80%是由供給減少造成，20%是基於全球需求增加；紐約區聯邦準備銀行「油價動能」報告的計算顯示，50%是由於需求面，其餘是供給面及無法解釋的因素。將兩項估測值進行平均，顯示油價上漲約三分之一是基於需求增加，這也對全球經濟有利，對股市影響則是利弊互見。

在油價上漲的同時，美國10年期公債殖利率也升破3%心理關卡，更上衝到3.1%以上，技術分析專家主張債市30多年來的大多頭市場已經結束，熊市即將展開。而且油價與公債殖利率走勢密切相關，油價大幅上漲引發通膨預期升高，再反映到公債市場上，使殖利率上升，並可能迫使聯準會（Fed）加速升息，對經濟與股市造成威脅。

公債殖利率上升，使股市對債市的風險溢價縮小，公債吸引力提高，理論上對股市不利。但據瑞士信貸銀行估算，10年期殖利率要升到3.5%附近，資金撤離股市並轉進債市的效應才會比較明顯，而現在距離3.5%還相當遠。

而且在長期間，油價上漲與長期通膨預期上升兩者之間的因果關係並不明顯。如果Fed能使通膨在2%的目標附近穩住，則油價上漲對消費者物價只有暫時性的影響，何況目前美國及其他主要國家幾乎沒有通膨惡化的危險。

再者，美國公債殖利率上升部分是因為經濟熱絡，需求增加，對企業獲利有利，可以抵消殖利率上升對股市的不利影響。