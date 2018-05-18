親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
馬國政權更迭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／柯P哭了！和民進黨分手壓力大？柯：要應付政治攻擊

家中翻出遺忘20年的老股票 阿伯歡喜發現狂賺184倍

經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國10年期公債殖利率攻上3.10%，布侖特油價站上每桶80美元，是國際財經新聞的兩大頭題，兩者對全球經濟與金融市場究竟有多大影響？是否會造成震撼？兩項因素雖必然打擊投資人信心，但還不致造成大熊市。

先看油價，也就是看油市供需。布侖特油價從一年前每桶50美元左右，上漲到現在的80美元，上漲約60%，主要是受供給面影響。石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國去年元月起每天便減產180萬桶，但市場並未認真看待，因為OPEC過去減產保價的紀錄一向不良，而且美國、利比亞與奈及利亞都增產，因此油價仍維持在每桶50美元上、下各5美元的區間。但這次OPEC不僅嚴守減產目標，而且一再延長減產期限，市場超額庫存逐漸消失，加上全球經濟同步成長，石油需求穩定增加，油價終於從去年第4季突破60，今年第1季末再破70，現在又攻上80。

但油價從70漲到80，則是受到其他題材帶動。包括委內瑞拉經濟與政治瀕臨崩潰，安哥拉與阿爾及利亞石油投資不足，石油產量都劇減，使OPEC超額減產；還有中東地緣衝突升高，川普又決定退出核子協定聯軍空襲敘利亞，加上夏季美國開車旺季及沙國用電旺季來臨，以及避險基金做多油價，都發揮助漲威力。

但油市基本面並不支持油價持續大漲。依據國際能源總署（IEA）的最新預測，由於油價上漲，全球今年平均每天石油需求量增幅已從150萬桶降到140萬桶；今年內全球對OPEC的石油需求量平均為每天3,225萬桶，比4月OPEC日產量3,212萬桶僅略高；而且今年美國等非OPEC國家日產量將增加187萬桶，與OPEC等國的減產目標相當。

未來短期內影響油價的最重要因素，一是伊朗石油出口量究竟會受到多大影響？二是委內瑞拉6月選舉後產量會再減多少？兩者的確都可能將油價推到更高。但如漲幅過大，一方面將使全球石油需求成長更趨於溫和，而且也將使美國產量進一步增加，從而抑制油價漲幅。

另外據國際貨幣基金（IMF）世界經濟展望（WEO）報告指出，油價從50漲到80，有80%是由供給減少造成，20%是基於全球需求增加；紐約區聯邦準備銀行「油價動能」報告的計算顯示，50%是由於需求面，其餘是供給面及無法解釋的因素。將兩項估測值進行平均，顯示油價上漲約三分之一是基於需求增加，這也對全球經濟有利，對股市影響則是利弊互見。

在油價上漲的同時，美國10年期公債殖利率也升破3%心理關卡，更上衝到3.1%以上，技術分析專家主張債市30多年來的大多頭市場已經結束，熊市即將展開。而且油價與公債殖利率走勢密切相關，油價大幅上漲引發通膨預期升高，再反映到公債市場上，使殖利率上升，並可能迫使聯準會（Fed）加速升息，對經濟與股市造成威脅。

公債殖利率上升，使股市對債市的風險溢價縮小，公債吸引力提高，理論上對股市不利。但據瑞士信貸銀行估算，10年期殖利率要升到3.5%附近，資金撤離股市並轉進債市的效應才會比較明顯，而現在距離3.5%還相當遠。

而且在長期間，油價上漲與長期通膨預期上升兩者之間的因果關係並不明顯。如果Fed能使通膨在2%的目標附近穩住，則油價上漲對消費者物價只有暫時性的影響，何況目前美國及其他主要國家幾乎沒有通膨惡化的危險。

再者，美國公債殖利率上升部分是因為經濟熱絡，需求增加，對企業獲利有利，可以抵消殖利率上升對股市的不利影響。

總之，最近油價與公債殖利率雖上升，但並非是由於油市出現大規模供給面震撼，使通膨預期升高所致。相反的，可能主要是由美國經濟的需求面震撼導致，因為政府大舉擴張財政支出及經濟熱絡。市場雖預期Fed將加速緊縮，但並未預期長期通膨率及最終利率水準會大幅上升。市場預期緊縮加速，對股市等風險性資產的確不利，但除非接下來還有更重大的供給震撼出現，否則不大可能對全球經濟或市場造成持續性傷害。

國際油價這波由從70漲到80美元，主要是地緣政治的影響。路透
國際油價這波由從70漲到80美元，主要是地緣政治的影響。路透
分享

油價OPEC通膨

相關新聞

47萬台灣旅客4月遊日本 創單月新高

2018-05-18 12:43

聯合國看好全球經濟 今明兩年成長3.2%

2018-05-18 11:55

支付寶微信支付「錢」力大 波士頓搶先機

2018-05-18 11:51

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

布侖特油價漲破80美元 三年半新高

2018-05-18 00:45

全球債市喊殺…股市資金還在

2018-05-18 00:19

新興市場此刻「比金融海嘯時糟」 升息恐加快

2018-05-18 00:19

馬士基意外陷虧損

2018-05-18 00:03

新興市場央行升息腳步 被迫加快

2018-05-18 00:03

電腦程式交易浪潮 咖啡、可可豆波動恐加劇

2018-05-18 00:03

南韓匯率干預 將透明化

2018-05-18 00:03

新興市場出現「懲罰賣壓」

2018-05-18 00:03

沃爾瑪上季獲利亮眼

2018-05-18 00:03

美公債殖利率 七年新高

2018-05-18 00:03

Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39

台塑排汙案2週年 越總理：絕不容再犯

2018-05-17 22:34

經濟解析／油價漲破80 亞洲今年原油成本恐增至1兆美元

2018-05-17 22:27

聯合國：2050年前 全球三分之二人口住在都市

2018-05-17 21:44

分析師示警：馬來西亞選後財政改革 恐使赤字飆升

2018-05-17 21:19

布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見

2018-05-17 17:54

美國生育率創30年來新低 人口老化危機嚴重

2018-05-17 17:28

全球「十億富豪」 舊金山第3多 只落後紐約和香港

2018-05-17 15:57

不滿美鋼鋁重稅 日擬祭出對抗措施

2018-05-17 15:42

原油漲 大陸每天要花230億買油

2018-05-17 14:59

量子電腦比現今電腦強億倍 Google、IBM皆卡位

2018-05-17 14:32

富士通 量子運算服務本月上線

2018-05-17 14:32

全球冷氣30年增3倍 這些國家冷氣更節能

2018-05-17 12:22

巴菲特股東會 中國投資人占五分之一

2018-05-17 11:20

新加坡4月出口反彈近12% 擺脫連兩個月衰退

2018-05-17 10:11

IEA下修全球石油需求

2018-05-17 00:08

義大利擬脫歐 歐元嚇趴

2018-05-17 00:08

日經濟萎縮 安倍臉綠

2018-05-17 00:08

三星：正與中興洽談供貨

2018-05-16 01:30

高油價對經濟衝擊...比過去小

2018-05-16 01:29

美放過中興 傳換取農產品輸中

2018-05-16 01:29

中東動盪 油價衝上79美元

2018-05-16 01:29

土耳其里拉 貶至歷史新低

2018-05-16 01:29

歐元區上季經濟成長趨緩

2018-05-16 01:29

美公債殖利率 飆七年新高

2018-05-16 01:29
看更多

熱門文章

他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光後獲車商贈新車

2018-05-17 19:37

史上最貴航母！6大黑科技 要遼寧號完敗30年？

2018-05-18 10:00

布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見

2018-05-17 17:54

感人！貨車司機買漢堡 一段談話讓他慷慨給6萬小費

2018-05-18 09:27

川普：金正恩不棄核 就等著被推翻甚至送命

2018-05-18 08:50

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天

2018-05-18 01:42

刺青師刺錯兒子名 媽媽想出一招解窘境

2018-05-17 14:54

網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？

2018-05-17 22:42

排除「利比亞模式」非核化 川普試圖挽救川金會

2018-05-18 04:03

剛果民主共和國 爆發伊波拉疫情

2018-05-17 21:52

路透：陸提議將美中貿易逆差減少2,000億美元

2018-05-18 06:19

4歲女兒才命喪輪下 亞裔女星又傳流產悲劇

2018-05-18 08:48

川金會生變？ 中共：北韓努力應受到支持

2018-05-17 16:52

加航若不把台灣改回來 加國台僑醞釀杯葛

2018-05-17 15:15

伊朗難民母子在台就診 遭澳洲部隊強行遣返

2018-05-17 14:21

川普：川金會若取消 美國會有下一步行動

2018-05-18 03:41

台帛關係在他任內不變 帛琉總統因這理由不向中國屈服

2018-05-18 09:35

新興市場危機山雨欲來 處境比2008年還糟？

2018-05-17 17:45

你聽到的是Yanny還是Laurel？ 全球網友吵翻天

2018-05-17 17:53

將和哈利王子完婚 梅根馬克爾：父親不出席婚禮

2018-05-17 20:24

非裔梅根嫁入王室 居英黑人稱產生歸屬感

2018-05-17 20:48

梅蘭妮亞推文謝祝福 川普稱應是妻子探病的人

2018-05-17 23:24

夏威夷火山活動加劇 噴出微波爐大小岩塊

2018-05-17 15:32

19日王室大婚 梅根證實父親不出席婚禮

2018-05-17 23:56

台ADR跟隨台股 除中華電全倒 台積電、日月光跌最重

2018-05-18 07:14

美國女大生背步槍拍畢業照 宣揚擁槍自衛權

2018-05-18 10:08

影／真實世界的「嘿美」！ 俄鳥類學家養貓頭鷹送信

2018-05-17 17:58

十年後 新德里將成全球人口最多都會

2018-05-18 00:32

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

洛杉磯時報：兩華女指控 USC變態婦科醫師

2018-05-17 17:22

不滿韓美空戰演習 北韓斥南韓無知無能

2018-05-18 00:28

美提「利比亞模式」去核 北韓想到格達費悲慘下場

2018-05-18 00:32

Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39

歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50

美中能否達成貿易協議？ 川普潑冷水

2018-05-18 03:24

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

當哈利遇上梅根 打破英國王室離婚禁忌

2018-05-17 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top