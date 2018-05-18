美中平衡貿易逆差影響：人民幣將貶值 供應鏈洗牌

2018-05-18 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國向川普提出每年減少中美貿易順差2,000億美元建議；如果落實，中國必須放鬆貨幣政策及允許負債增加，使人民幣承受貶值壓力，公債殖利率將下降，並須重新組建供應鏈。

美國高級官員表示，中國提議到2020年之前，每年減少中美貿易順差2,000億美元，包括購買美國產品及其他措施，美方尚未做出回應。這是中國副總理劉鶴17日與川普會談時提出的建議，雙方官員18日將繼續協商。。

美國財政部長米努勤之前訪問北京時，便提出這項要求；除之之外，還要求中國政府停止對「2025中國製造」計畫的策略性產業提供補貼及其他支持，中國也要求美國對投資給予平等待遇，並警告中國可能會把美國企業排除在經濟開放措施之外。

東方匯理銀行新興市場專家柯瓦茲克表示，削減美中逆差協議若能敲定，「對市場信心是個好消息；這表示中國經濟成長將承受壓力，必須放鬆貨幣政策及允許負債增加，以促進國內需求」；而且由於中國國際收支將弱化，使人民幣看貶，中國公債殖利率看降。

澳洲AMP資本公司投資策略主管奧利佛表示，中國這項建議「有利於避免全面性貿易戰」；「中國提出這項重要建議，表示中國非常認真地談判。重點在於建議的詳細內容及時間表，以及之後的執行工作」。