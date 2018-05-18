47萬台灣旅客4月遊日本 創單月新高

2018-05-18 12:43 中央社 東京18日專電



示意圖。日本政府觀光局分析台灣旅客成長原因指出，相較去年台灣清明連假只有4天，今年清明連假共有5天，加上航空公司增加航班提供更多座位數、許多郵輪靠港等，都可能是讓台灣旅客單月遊日人次創新高的原因。圖／ingimage 分享 facebook 日本政府觀光局（JNTO）公布4月訪日外國旅客統計，台灣旅客成長排名第3，總數達47萬人次，創台灣旅客遊日單月新高，研判跟今年清明假期有5天連假有關。

根據JNTO統計，今年4月就有47萬人次的台灣旅客赴日旅遊，比去年同期的41萬3348人次，增加5萬6652人次，成長約13.7%，創單月新高。

若是看今年1月到4月，台灣旅客合計達160萬8700人次，也比去年同期的144萬6948人次，增加16萬1752人次，成長比率為11.2%。

JNTO分析台灣旅客成長原因指出，相較去年台灣清明連假只有4天，今年清明連假共有5天，加上航空公司增加航班提供更多座位數、許多郵輪靠港等，都可能是讓台灣旅客單月遊日人次創新高的原因。

另一方面，JNTO統計顯示，原本單月訪日的外國旅客最高紀錄，是2017年7月的268萬2000人次；但今年4月到日本觀光的外國旅客人次，比去年同期增加12.5%，達到290萬700人次，創下單月遊日外國旅客新高紀錄。

4月訪日外國旅客中，增加最多的是中國旅客，比去年同期增加29.2%，達到68萬3400人次；南韓旅客增加15.1%、達63萬8500人次居次；台灣旅客則以成長13.7%、總數47萬人次居第3。

4月單月訪日外國旅客能大幅成長，研判可能跟航空公司3月底新增亞洲航線和航班有關，而賞櫻等活動也提供日本觀光動能。

JNTO統計顯示，加總今年1月到4月的訪日外國旅客人次，比去年同期增加15.4%，來到1051萬9300人次，是有史以來最快突破1000萬人次的一次。