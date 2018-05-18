培育AI人才 日本擬在大學考試加考程式設計

2018-05-18 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府17日舉行未來投資會議，決定將把包含程式設計(programming)等的「資訊」科目與「國語」、「英語」等同樣列為基礎科目，最快在2024年納入大學入學測驗的檢定項目。

日本政府發現國內精通人工智能(AI)人才，遠落後其他競爭國家，而不論製造業、醫療、農業都很需要活用這些高科技，為了在AI時代的國際競爭中不被其他國家拋在後頭，透過國家力量加速人才培養已是當務之急。此外，日本高中生分組後，選擇文組的學生接觸數理科目的時間將大幅減少，導致民間企業員工理解AI並能夠活用的人力嚴重不足，也必須進一步改善。

日本首相安倍晉三主持未來投資會議時表示，IT技術、資訊處理的素養在下一個時代人人要必備的「讀、寫、算(意指基礎能力)」，不論文組、理組，都必須要加強數理的學習。

日本啟動AI人才的培養比其他國家腳步已略遲。根據產經新聞彙整，美國在2011年發表STEM(科學、技術、工學、數學)教育強化宣言，推動對象從幼稚園到高中教育；中國在2017年提出新世代AI發展計畫，在國小至高中階段新設AI教育科目，並在大學推動高階AI人才團隊培育計畫；法國政府也在今年3月提出AI戰略，要讓AI專門人才倍增。

日本高中將從2022年4月開始的新學期適用新學習指導要領，屆時，資訊科目將列為必修科目。