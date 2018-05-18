地緣政治收緊供給 倫敦油價觸及80美元

2018-05-18 08:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國可能對伊朗恢復制裁，加上委內瑞拉經濟瀕於崩潰，國際油價近四年來首度重登每桶80美元關卡。

布侖特原油期貨周四一度上漲1.5%，倒是紐約油價回吐漲幅，因頁岩油產量創紀錄、鑽探活動成長，限制油價上漲幅度。

倫敦ICE歐洲期貨交易所布倫特原油7月期貨價格上漲2美分，結算價每桶79.30美元，盤中達到80.50美元，為2014年11月以來的最高盤中水平。 紐約商業交易所WTI 6月期貨價格持穩於每桶71.49美元。

Energy Aspects顧問 Richard Mallinson說：「地緣政治在這波漲勢扮演當然角色，但關鍵發展反映的是供給實質流失，讓投資人認定油價會繼續上漲。」

委內瑞拉石油供給衰減幅度比分析師預期更大，政治和經濟危機拖累當地能源業，法院頻頻查封資產，影響外銷。

●黃金在今年低位徘徊 因債券殖利率攀升

紐約時間下午1:33，紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.2%，結算價1,289.40美元。美國10年期公債殖利率連續五個交易日上漲，攀升至2011年以來的最高點。

●基本金屬：鋁價下跌 因供應不足疑慮得到緩解

倫敦金屬交易所的註銷倉單下滑37%，為1997年有數據以來的最大降幅。LME註銷倉單數量已經回到4月初美國宣布制裁俄鋁時的水平。

倫敦金屬交易所3個月交割鋁期貨下跌1%，收於每噸2,293美元。