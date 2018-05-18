萊特海澤：美加墨達成NAFTA新協議之路仍遙

2018-05-18 08:27 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



北美自由貿易協定（NAFTA）的新協議今天已過提交給美國國會的期限，貿易代表萊特海澤說，NAFTA簽署國就新貿易條款達成協議之路還很遠，但誓言仍將與加拿大和墨西哥協商。

路透社報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）辦公室聲明指出：「NAFTA簽署國距離達成協議仍有段長路要走。如同我上週所說，在智慧財產、農業市場開放、最低限度、能源、勞工、原產地規則、地理標示和許多方面，都存在很大的差異。」

萊特海澤表示，美國將持續協商，以達成對美國勞工、農夫、牧場工人和企業有利的協議。