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美中貿易爭端引憂 美股收黑

2018-05-18 05:09中央社 紐約17日綜合外電報導

華爾街股市今天震盪激烈，終場三大指數都收黑，主因投資人遭到連串有關貿易的消息打擊以及油價持續上漲。

股市今早開低，後來雖然由黑翻紅，但在美國總統川普對於本週與中國的貿易會談能否獲得成果表示懷疑後，指數又由紅翻黑。

道瓊工業指數終場下跌54.95點，或0.22%，收在24713.98點。

標準普爾500指數下跌2.33點，或0.09%，收在2720.13點；那斯達克指數下跌15.82點，或0.21%，收在7382.47點。

華爾街油價川普

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