布倫特原油漲破80美元 歐洲股市收紅

相關新聞
新興市場此刻「比金融海嘯時糟」 升息恐加快2018-05-18 00:19
美公債殖利率 七年新高2018-05-18 00:03
全球債市喊殺…股市資金還在2018-05-18 00:19
馬士基意外陷虧損2018-05-18 00:03
新興市場央行升息腳步 被迫加快2018-05-18 00:03
電腦程式交易浪潮 咖啡、可可豆波動恐加劇2018-05-18 00:03
南韓匯率干預 將透明化2018-05-18 00:03
新興市場出現「懲罰賣壓」2018-05-18 00:03
沃爾瑪上季獲利亮眼2018-05-18 00:03
Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元2018-05-17 23:39
台塑排汙案2週年 越總理：絕不容再犯2018-05-17 22:34
經濟解析／油價漲破80 亞洲今年原油成本恐增至1兆美元2018-05-17 22:27
聯合國：2050年前 全球三分之二人口住在都市2018-05-17 21:44
分析師示警：馬來西亞選後財政改革 恐使赤字飆升2018-05-17 21:19
委託書新規定 金融業大股要做無限徵求先買滿10%持股2018-05-17 20:54
布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見2018-05-17 17:54
美國生育率創30年來新低 人口老化危機嚴重2018-05-17 17:28
全球「十億富豪」 舊金山第3多 只落後紐約和香港2018-05-17 15:57
不滿美鋼鋁重稅 日擬祭出對抗措施2018-05-17 15:42
原油漲 大陸每天要花230億買油2018-05-17 14:59
量子電腦比現今電腦強億倍 Google、IBM皆卡位2018-05-17 14:32
富士通 量子運算服務本月上線2018-05-17 14:32
全球冷氣30年增3倍 這些國家冷氣更節能2018-05-17 12:22
巴菲特股東會 中國投資人占五分之一2018-05-17 11:20
新加坡4月出口反彈近12% 擺脫連兩個月衰退2018-05-17 10:11
國際油價收在2014年來最高 金價中止三日跌勢2018-05-17 08:00
美元指數 居於五個月來高峰2018-05-17 07:48
美中貿易談判 傳唯獨排除反中親台白宮顧問納瓦羅2018-05-17 07:29
美股靠零售、科技股甩利空 小型股創歷史新高2018-05-17 06:28
IEA下修全球石油需求2018-05-17 00:08
義大利擬脫歐 歐元嚇趴2018-05-17 00:08
日經濟萎縮 安倍臉綠2018-05-17 00:08
三星：正與中興洽談供貨2018-05-16 01:30
高油價對經濟衝擊...比過去小2018-05-16 01:29
美放過中興 傳換取農產品輸中2018-05-16 01:29
中東動盪 油價衝上79美元2018-05-16 01:29
土耳其里拉 貶至歷史新低2018-05-16 01:29
歐元區上季經濟成長趨緩2018-05-16 01:29
美公債殖利率 飆七年新高2018-05-16 01:29
熱門文章
他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光後獲車商贈新車2018-05-17 19:37
影／不滿餐廳不借廁所 加拿大女當眾拉屎往櫃台甩2018-05-17 09:42
布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見2018-05-17 17:54
如何「把俄國妹」？阿根廷足協「誤發」教學手冊2018-05-17 09:36
把移民趕出美國 川普：一些移民是畜牲2018-05-17 09:27
【重磅快評】川金會即使難產 北京仍獨贏2018-05-17 12:54
刺青師刺錯兒子名 媽媽想出一招解窘境2018-05-17 14:54
剛果民主共和國 爆發伊波拉疫情2018-05-17 21:52
川金會生變？ 中共：北韓努力應受到支持2018-05-17 16:52
美中貿易談判 傳唯獨排除反中親台白宮顧問納瓦羅2018-05-17 07:29
網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？2018-05-17 22:42
加航若不把台灣改回來 加國台僑醞釀杯葛2018-05-17 15:15
華郵：北韓不同意短期全面去核 川普恐空手而回2018-05-17 13:06
川金會未定 北韓為何痛批去核「利比亞模式」？2018-05-17 11:29
伊朗難民母子在台就診 遭澳洲部隊強行遣返2018-05-17 14:21
美股靠零售、科技股甩利空 小型股創歷史新高2018-05-17 06:28
夏威夷火山活動加劇 噴出微波爐大小岩塊2018-05-17 15:32
全球冷氣30年增3倍 這些國家冷氣更節能2018-05-17 12:22
敗選查貪瀆 馬來西亞警方突搜納吉住處2018-05-17 04:22
將和哈利王子完婚 梅根馬克爾：父親不出席婚禮2018-05-17 20:24
影／真實世界的「嘿美」！ 俄鳥類學家養貓頭鷹送信2018-05-17 17:58
你聽到的是Yanny還是Laurel？ 全球網友吵翻天2018-05-17 17:53
非裔梅根嫁入王室 居英黑人稱產生歸屬感2018-05-17 20:48
杜特蒂改口：中國大使說的 不會坐視我被推翻2018-05-17 12:06
缺中文老師？ 澳洲偏鄉學校找大陸老師視訊隔海救援2018-05-17 09:31
CNN：特檢穆勒告知川普團隊 將不起訴川普2018-05-17 08:54
良民虐殺？美軍責任：屠殺濟州島的記憶鬥爭2018-05-17 10:16
Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元2018-05-17 23:39
夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天2018-05-18 01:42
梅蘭妮亞推文謝祝福 川普稱應是妻子探病的人2018-05-17 23:24
洛杉磯時報：兩華女指控 USC變態婦科醫師2018-05-17 17:22
當哈利遇上梅根 打破英國王室離婚禁忌2018-05-17 13:18
影／哥國山區暴雨引發洪水 分洪道工人驚險死裡逃生2018-05-17 17:56
川金會生變 王毅籲美不要當和平促退者2018-05-17 09:50
原油漲 大陸每天要花230億買油2018-05-17 14:59
新興市場危機山雨欲來 處境比2008年還糟？2018-05-17 17:45
不滿美鋼鋁重稅 日擬祭出對抗措施2018-05-17 15:42
海鷗搶食太惱人 碼頭餐廳祭出「武器」驅趕2018-05-17 14:45
美元指數 居於五個月來高峰2018-05-17 07:48
量子電腦比現今電腦強億倍 Google、IBM皆卡位2018-05-17 14:32
留言