升息陰影籠罩 美股開盤走低

2018-05-17 23:38 中央社 紐約17日綜合外電報導



由於市場再次擔心升息，同時科技股因遭摜壓而拖累大盤，美股今天開盤走低。

華爾街開盤大約10分鐘後，道瓊工業指數下挫0.3%，來到24695.92點，但稍後略呈反彈。

標準普爾指數和科技股那斯達克指數雙雙下滑0.3%，分別來到2717.45點和7382.29點。